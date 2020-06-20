莫迪發表電視講話：印中衝突中 中方沒有越境

印度總理莫迪在周五發表了面向全國民眾的電視講話並指，印方對近日印中衝突中20名印度官兵的犧牲感到“受傷和憤怒”，但強調衝突中解放軍軍人沒有入侵印度領土。莫迪指出，保護主權高於一切，但亦表示印度渴望和平與友誼，態度似乎有所軟化。

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莫迪在發表電視演講前與印度各政黨代表進行了3個小時的會談，討論中印衝突。據《印度斯坦時報》報道稱，當天約20個黨派受邀參加此會，包括國大黨主席索尼婭·甘地，國民大會黨主席沙拉德· 帕瓦爾，馬哈拉施特拉邦首席部長烏德賈夫·塔克雷，西孟加拉邦首席部長馬馬塔·班納吉，特倫甘納邦首席部長錢德拉謝卡爾·拉奧和比哈爾邦首席部長尼蒂什·庫馬爾……印度國防部長拉傑納斯·辛格，內政部長阿米特·沙阿，外交部長蘇傑生，財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼和衛生家庭福利部部長賈蓋特·普拉喀什·納達也參加了會議。此次會議的主題是“中印邊界問題全國黨派大會”。

另據《印度斯坦時報》、新德里電視台等印度媒體報道，會議上，包括國大黨在內的反對黨要求政府對邊境局勢保持透明，並猛烈抨擊政府對此事的處理。印度國內最大反對黨、國大黨主席索尼婭·甘地質疑政府的情報工作，“事實上，即使到了最後階段，我們仍然對這場危機的許多關鍵方面一無所知。”她質問道，“政府不定期接收我們邊界的衛星圖片嗎？我們的外部情報機構沒有報告過沿着實控線有任何不尋常的活動嗎？軍事情報部門沒有向政府發出警告嗎？……政府認為這是情報工作的失敗嗎？”

甘地稱，國大黨和整個反對派團結地站在國防部隊一邊，準備做出任何犧牲，以確保他們做好戰鬥準備。但會議期間，印度國防部長拉傑納斯·辛格（Rajnath Singh）表示，“沒有情報失誤”。此外，有不少黨派表示支持政府，並稱應該給中國傳遞一個“印度很團結”的信息。這一會議結束後，莫迪發表了面向民眾的電視演講。他在講話中提出，“國家對我們的士兵有極大的信心，我想向我們的士兵保證，整個國家都和他們在一起。”

莫迪還同時給出了10點重要信息，包括提及，“他們（中國）沒有入侵入我們的邊境，現在那裡已經沒人了，我們的哨所也沒有被佔領”。他確定，衝突雖然造成20名印度軍人犧牲，“但那些向印度之母發起挑戰的人，印度的戰士教訓了他們”。此前，印度外交部曾發表聲明指，是中方“試圖單方面改變邊境管控現狀。”莫迪的這番話也因此引發了國內的質疑聲音。有人提問，“這是什麼意思？莫迪是否推翻了外交部的聲明？”

此外，莫迪稱，印中兩國在邊境拉達克地區的加勒萬河谷爆發的衝突已經平息。據印方消息，這次衝突導致20名印度軍人死亡，76人受傷。他還在周五發布聲明指，印度軍隊被賦予了採取必要手段的機會以保護印度領土不受侵犯。他重申，印度全國對中國在兩國邊境實際控制線的行為感到“受傷和憤怒”。莫迪指，印度有意與中國保持和平和友誼，但捍衛領土高於一切。他並向印度各黨派領導人保證，印度軍方會盡一切能力保衛國家。