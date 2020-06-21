美海軍兩個航母戰鬥群周日同時在菲律賓海演練

美國海軍太平洋艦隊官方推特6月21日發布消息指，海軍兩個航母戰鬥群在周日當天同時齊聚菲律賓海，展開雙航母軍演。

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美海軍太平洋艦隊介紹稱，“羅斯福號”及“尼米茲號”航母戰鬥群，在菲律賓海進行防空演習、海上監視、海上補給、防禦性空戰訓練、遠程攻擊及協調合作等演練。美海軍新聞稿指，“作為太平洋國家和太平洋地區的領導人，美國對維護安全與繁榮、和平解決爭端、不受阻礙的合法貿易，以及在整個印度太平洋共享領域堅持航行自由和飛行自由方面具有國家利益。”聲明指，“ 在超過75年的時間裡，美國海軍一直每天在整個地區進行堅持而穩定的行動。”

以“尼米茲號”航母為首的第11號航母戰鬥群指揮官、美海軍少將柯克（James Kirk）表示，“美國海軍在太平洋地區聯合動用多個航母打擊群已有很長的歷史。”他續稱，“我們的行動展示了美國海軍的韌性和戰備力，是我們致力於區域安全與穩定的有力信息，因為我們保護着自由和合法使用海洋以造福所有國家的至關重要的權利，。”

此前，美國當地時間8日，“尼米茲”號和“里根”號兩艘航母同一天宣布啟動亞太巡航，結束了長達近兩個月的西太“航母真空”現象。加上已經繼續執行部署任務的“羅斯福”號航母，美國近期在西太平洋集結了三航母戰鬥群。