印軍增兵 防長：實控線長官可自由採取行動捍衛國家利益

印度國防部長拉格納特·辛格（Rajnath Singh）在出訪俄羅斯前，於周日與印軍高層進行了一個小時的會談。他在會談中強調，印度不尋求與中國升級衝突，但將堅定地回應中方威脅性的行動。他重申，中印邊境實際控制線的印軍長官擁有採取必要措施，捍衛印度國家利益的完全權利。

廣告 繼續瀏覽後續

《印度斯坦時報》6月22日報道稱，辛格周日在其官邸與國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和三名陸軍參謀長舉行了印軍高層會議。他並聽取了對印軍的戰備情況和印方準備好回應任何來自中國軍方挑釁的介紹。辛格按計畫會於周一出發對俄羅斯展開為期三天的訪問，除了會參加將於周三舉行的勝利日遊行外，印度國防部一位不願透露姓名的消息人士還介紹稱，印方正在考慮敦促俄羅斯加快S-400防空導彈系統的交付。據認為，由於冠狀病毒的持續流行，莫斯科計畫將交貨推遲至2021年12月。

報導稱，訪俄期間辛格還會與俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu ）會面。二人預計將會就中印邊境近日發生的衝突進行討論。辛格另在此次印軍高層會議中向與會將領表示，印度不會尋求與中國就邊境衝突升級，但將堅定地回應（中方的）威脅性行動。他並重申，中印邊境實際控制線的印軍長官擁有採取必要措施，捍衛印度國家利益的完全權利。印度總理莫迪19日在參加“中印邊界問題全國黨派大會”時率先作出了這一表態。

報導指，莫迪政府對印軍一線長官的這一授權也很大改變了通常的交戰程序。印軍在實際控制線的長官們將不會受到禁止使用火器的禁令約束，並擁有在回應特殊情況時採用“手上一切資源”的權利。該報還在當天介紹指，印軍已向長達3488公里的中印實際控制線最新調派了善於在高海拔作戰的山地部隊，與解放軍對峙。印方增援的地區包括拉達克、北阿坎德邦、錫金和阿魯納恰爾邦。

《印度時報》援引軍事消息人士的信息在20日報道稱，印度向東拉達克派遣攻擊直升機和戰鬥機。包括裝備地獄火導彈的阿帕奇攻擊型直升機，可以吊運M777型重炮的CH-47支奴乾重型直升機，蘇-30戰機，升級的米-29戰機，美洲豹攻擊機，C-17銀河運輸機，C-130運輸機，還有安32型運輸機和傘兵部隊等。印度媒體亦報道指，解放軍近日也採取了相應的軍隊調動行動。

值得注意的是，周二將於俄羅斯召開由俄方做東的俄中印三國外長會議，屆時中印雙方希望能藉此機會為邊境地區的緊張態勢降溫。印度媒體報導指，過去數周內俄方加強了與印度的外交溝通和聯繫。克林姆林宮發言人稱，“印度和中國都是俄羅斯的緊密夥伴和盟友”，並“都擁有非常緊密和建立在相互尊重基礎上的互利關係”。