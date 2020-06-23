中印舉行第二次軍長級會談 趙立堅：雙方希望通過對話降溫

中國外交部發言人趙立堅在6月23日的記者會上介紹稱，22日，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會談。他稱，此次會談的舉行，表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧、管控事態、緩和局勢。

廣告 繼續瀏覽後續

會上，有記者問：據報道，22日，印度軍方消息人士稱，印中當日舉行了11個小時的軍長級會談，雙方就當前邊境事態交換了意見。中方能否證實並提供有關信息？對此，趙立堅回答稱，6月22日，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會談，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會談。此次會談的舉行，表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧、管控事態、緩和局勢。

趙立堅指，會談期間，雙方在第一次軍長級會談共識基礎上，就當前邊境管控中的突出問題坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施，推動事態降溫。雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

路透社記者追問，印度軍方表示，中印雙方邊防部隊已經同意在爭議地區脫離接觸。中方能否證實？對此，他表示相關措施由兩國邊防部隊在現地協調安排，沒有相關消息發布。此外，還有記者提問，能否提供中印加勒萬河谷衝突事件中中方傷亡的具體數字？趙立堅則回答稱，“我昨天已經說過，中印雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題。”他續稱，“至於一些印度媒體報道印方官員的話稱，中方至少有40名官兵死亡，我可以負責任地告訴你，這是虛假信息。”