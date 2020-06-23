日防相：奄美大島附近海域不明潛艇應來自中國

日本防衛大臣河野太郎在周二向媒體介紹指，6月18至20日潛航在鹿兒島縣奄美大島海域的不明身份潛艦經研判是中國的潛艦。他指出，有必要釐清中方的意圖，日本外務省也為此對中國政府提出關切。

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此前，日本防衛省在20日發布消息稱，18日下午，日本海上自衛隊在鹿兒島縣奄美大島東北部毗連區，發現一艘國籍不明的外國潛艇在潛水航行。日本防衛省相關人士稱，懷疑該潛艇為中國海軍潛艇。據了解，當時，該潛艇正在奄美大島東北部毗連區潛水向西行駛。經海上自衛隊再次確認，該不明身份的潛艇已於20日上午前駛出奄美大島東北部水域，並繼續沿東海向西航行，並未進入日本領海區域。

日本防衛省人員坦言，從收集到的信息來看，懷疑該潛艇為中國海軍潛艇。相關人員還指出，該潛艇自太平洋向東海行駛，在奄美大島與托卡拉列島之間的狹窄海域中航行，防衛省認為該潛艇航線存在異常，決定對其航行目的展開分析調查。河野太郎則在20日宣布，日本海上自衛隊將保持警惕，在情報收集和加強警戒方面做好萬無一失的準備。

河野太郎23日在參加內閣會議後的記者會上表示，確認這艘潛艦後來朝中國的方向航行，綜合各種資訊，認為這艘潛艦是中國的潛艦。據悉，日本政府公布航行在領海外側毗連區的潛艦國籍，實屬罕見。河野強調，“鑒於釣魚台列嶼等最近的情勢，我認為應該公布這艘潛艦的國籍。”日本時事通信社的報導指，外國潛艦潛航在領海外側的毗連區符合國際法，但河野強調，有必要釐清中國的意圖，外務省已對中國政府提出關切。

共同社近日報導稱，日本海上保安廳的巡邏船20日在釣魚島附近發現了4艘正在航行的中國海警船隻。報導指，日方已連續68天在釣魚島附近發現中國公務船，創下自2012年9月日本將釣魚島實現“國有化”以來的最長連續天數記錄。此外，日本防衛省22日還發布了中國海軍艦艇編隊，共3艘艦艇20日穿越宮古海峽的消息。

據日方拍攝的畫面顯示，編隊中的3艘軍艦分別為052C型導彈驅逐艦濟南艦、054A型護衛艦湘潭艦和綜合補給艦千島湖艦。隨後艦隊穿越宮古海峽進入東海。日本防衛省表示，這支中國海軍艦艇編隊曾於5月29日穿越宮古海峽赴西太平洋。同樣在當天，日方稱，發現了一架中國運-9特種飛機（日方稱為情報收集機）在東海及日本海飛行。據日本自衛隊公布的路線圖顯示，這架運-9飛機從東海經對馬海峽上空飛入日本海，隨後折返返回東海。日本防衛省稱，自衛隊緊急出動了戰鬥機應對。