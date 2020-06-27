中印邊境 印軍增兵傳至36000

中印邊界衝突情勢至今仍未解決，在中國軍隊朝印度陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）機場東南方30公里處增派兵力後，印度隨即亦調軍增援，有消息人士指稱，印度目前已部署超過3萬6,000人，包括主戰坦克及大砲。

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據蘋果日報今天報道稱，中印衝突難降溫！傳雙方邊界集結兵力，印部署逾36,000人。

中國外交部發言人趙立堅23日稱，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行第二次軍長級會晤，“同意採取必要措施推動事態降溫”，並同意保持對話，共同致力促進邊境地區和平與安寧。

該報道稱，但美國軍事新聞網站Defence Blog 26日報道，中國軍隊向陶貝奧迪東南方30公里增派兵力後，印度方面為防衝突爆發，亦派兵增援。據指印方已派駐超過3萬6,000名士兵，印度當局亦將3個步兵師調往該處，部署主戰坦克以及大砲，並派遣戰機巡邏。Defence Blog指出，印度當局先前視察邊界後，上周六（20日）決定招募更多人加入印度邊防部隊，當局亦提供更充沛資源，以利邊防部隊支持印度軍隊在前線部署。一名高級政府官員表示，“事發前我們向拉達克派遣了一些部隊，現在正在增加人數。”該官員還強調，中國正將兵力集中在有爭議的喜馬拉雅邊界。

據該消息，據悉，中印雙方曾於2013年在陶貝奧迪對峙3周，事源印度指控中國一支約50人的排級部隊，於4月15日在直升機支援下越過實際控制線，在陶貝奧迪搭起帳棚。翌日，印軍也在距離中國營區不到500公尺處搭營對峙，雙方對峙3周後，於5月5日同時撤軍，恢復實際控制線原狀。