否認懸賞殺害駐阿聯軍 俄斥《紐約時報》報假新聞

《紐約時報》報導，俄羅斯間諜提供獎賞，鼓勵與塔利班掛鉤的好戰分子殺害美國領導下駐紮在阿富汗的聯軍官兵。俄羅斯6月27日駁斥，這則報導“毫無根據”且危險。

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《紐約時報》（The New York Times）26日報導，就在美國總統特朗普打算撤軍阿富汗以終結美國耗時最久的戰事情況下，俄羅斯軍事情報機構一個惡名昭彰的部門提供賞金，以激勵好戰分子襲擊美軍。

俄羅斯駐美國大使館在推特發文指出，《紐約時報》報導的這種“毫無根據的匿名指控”，已“導致華盛頓和倫敦的俄羅斯使館人員遭受直接生命威脅”；稍後再次推文說，“別再製造挑起生命威脅的#假新聞了（#fakenews），@紐約時報（@nytimes）”。

《紐約時報》引述知情官員報導，美國數月前就斷定，俄羅斯一個與歐洲暗殺行動有關的軍情單位曾在去年提供獎勵給攻擊得手的人。

報導說，去年有20名美軍在戰鬥中陣亡，目前不清楚哪些官兵的死亡疑與懸賞有關。

美國和北大西洋公約組織（NATO）官員5月底曾說，駐阿富汗美軍已減至近8600人，比與塔利班協商的時程提前達成目標，原因之一是擔心疫情蔓延。