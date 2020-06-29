日本新冠感染者月增超1900  政府暫不再次宣布進入緊急事態

日本在5月25日解禁緊急事態以後，最近新增感染者驟增，從解除緊急事態後的5月26日開始到日本時間6月29日下午為止的一個多月里，日本全國確認的感染者達1909人，東京都就有1017人，佔全體新增感染者的53.2%，而日本官房長官菅義偉在29日的記者會上表示：現在不會馬上考慮再次宣布進入緊急事態，也不會要求對跨都道府縣人員流動的自我剋制。

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日本國內新增感染者在5月14日以後一直控制在100名以下，6月26日達到105人，時隔43天超過百人，28日又達113人，東京都達60人，都是解除緊急事態宣言以來最多。

對於有關美國約翰斯·霍普金斯大學28日發布的新冠疫情統計數據顯示，截止到美國東部時間28日，全球新冠感染者超過1000萬的問題，菅義偉指出：為了萬無一失地防止新型冠狀病毒從國外進入日本，將徹底採取必要的邊境防範對策。

關於目前的感染狀況，菅義偉指出：“在解除緊急事態宣言以後，以東京都為中心，持續確認了一定數量的新增感染者。”“這裡也包括對和感染者有密切接觸的人們的積極檢查的結果”。

他指出：將繼續和地方自治體緊密合作，在關注感染狀況的同時，力爭做到防止感染擴大與社會經濟活動的兼顧。

日本負責新冠對策的經濟再生擔當大臣西村康稔在28日的記者會上，談及新冠感染人數以東京為中心繼續擴散一事強調，目前不考慮再次發布緊急事態宣言。他說增速與發布宣言的4月相比很慢。

他表示：新增感染者集中在首都圈，“未見全國性的擴散”。