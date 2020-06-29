澳洲親中議員遭間諜案突查後 堅稱:沒有作過任何錯事

澳大利亞一名工黨籍州議會在上周五被暫停黨籍。當天，澳大利亞安全情報組織（ASIO）和警方搜查了他的住所和辦公室。這名叫肖凱·莫澤爾曼（Shaoquett Chaher Moselmane ）的新南威爾士州議員隨後打破沉默，堅稱其從未將澳大利亞和澳洲民眾的福祉置於險境。

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澳大利亞聯邦警察（AFP）和澳大利亞安全情報組織在周五以莫澤爾曼的辦公室被一名中國政府代理人滲透的名義，對其住所和辦公室進行了突襲調查。莫澤爾曼曾擔任過新南威爾士州議會上議院的助理議長。《悉尼先驅晨報》報導指，他自從2009年進入州議會以來已9次私下訪華。獲披露的記錄顯示，其機票和住宿費用常常得到中國政府官員或者機構的贊助。另據《澳大利亞人報》報導，莫澤爾曼是澳大利亞上海同鄉會的名譽主席，還是澳大利亞華人協會的創始成員和前高級副主席。"中新網"此前亦曾於2018年5月對他進行過報道，其中提到莫澤爾曼強調"華人社區應當受到尊重"，並表示身為移民的他多年來一直致力於華人社區的工作。該網在2019年10月的一篇文章中還提到，莫澤爾曼是一名"中國通"，出生在黎巴嫩南部，在12歲時與家人一起移居澳洲。

今年3月底，莫澤爾曼並撰寫了一篇認可中國新冠肺炎防疫工作的文章，其中還稱讚了中國國家主席習近平和中國政府的領導力。針對他受到的調查，莫澤爾曼首度回應指，“相關調查針對的是其他的人，以推進外國政府的目的，即中華人民共和國”。他續稱，“我不知道這指的是什麼目的”。他還表示，在接受調查期間，自己會從新威爾士州議會的公職中休假。莫澤爾曼稱，“我對這是一個嚴重調查（的性質）不抱有任何幻想”。據澳媒報導，這是“自冷戰以來前所未見的調查”。

莫澤爾曼稱，“這是這個時代的第一個（類似的調查），先例將就此設立，人的生活也已改變”。他說，“令人難過的是，政治絞刑已經開始了”。他堅稱，“讓我告訴你，我沒有作過任何錯事，我沒有作過任何錯事”。莫澤爾曼強調，“我從未將澳大利亞和澳大利亞民眾的福祉置於險境。”據悉，如果針對他的調查演變成起訴，這將是自澳洲聯邦政府通過反對外國干預法律以來，第一個有嫌犯被起訴的案例。澳大利亞國會在2018年6月28日通過了兩項反外國干預的法案，要求遊說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰。莫澤爾曼被指曾多次對相關法律的立法加以批評。

莫澤爾曼的聲明還提到，他對中國進行過的9次訪問中，其中6次都包含向殘疾兒童運送輪椅的活動。他還堅持，“我出錢購買自己的機票和住宿花費”。他強調，從未參加過中國政府出資的訪華旅行。莫澤爾曼指出，“澳大利亞的華人社區一直遭受持續的政治、種族和身體虐待。 他們不應該得到他們所接受的誹謗，他們當然也不應得到他們迄今為止所遭受的虐待和暴力人身攻擊”。他還稱，為謙虛守法的澳洲華人群體感到驕傲，並為其與他們的交往感到自豪。