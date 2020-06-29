美海軍兩個航母戰鬥群再度於菲律賓海行動 解放軍西沙群島演練

美國海軍太平洋艦隊6月28日通過推特宣布，兩個航空母艦戰鬥群開始在菲律賓海開展雙航母戰鬥群行動。27日，中國海南海事局通過官網宣布，7月1日至5日，西沙群島海域將執行全域禁航，區域內將有軍事演練。

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美海軍太平洋艦隊發布的相關新聞稿指，“尼米茲號”航母戰鬥群與常駐日本橫須賀港美軍基地的“里根號”航母戰鬥群，聯合實施這次的全域作戰協調行動，以顯示美國對地區盟友安全的承諾、美軍在印太地區快速集結兵力的能力，並證明美國做好準備應對所有挑戰國際準則的勢力。值得注意的是，太平洋艦隊曾在21日發布消息指，“羅斯福號”和“尼米茲號”航母戰鬥群當天在菲律賓海進行防空演習、海上監視、海上補給、防禦性空戰訓練、遠程攻擊及協調合作等演練。這一演練剛於23日宣布結束。因此，“尼米茲號”航母戰鬥群此次與“里根”號航母戰鬥群再次出現於菲律賓海，也是美軍在該海域不到一周內進行的第二次雙航母戰鬥群行動。

對此，“尼米茲號”航母戰鬥群指揮官科克 (Rear Admiral James Kirk)表示，“只有美國海軍能夠這樣大規模集結航母打擊群的力量，並穩定可靠地投放軍力以保護各國的海洋自由權。”他稱，“從世界各地而來的超過1萬名美海軍水手結成凝聚的團隊，這樣的行動讓我們準備好對任何意外加以回應”。“里根號”航母戰鬥群指揮官維科夫(George Wikoff)亦稱，“我們積極尋求一切機會，以提高和增強我們在進行全域作戰中的能力和熟練程度”。他續指，“美國海軍仍保持對任務準備就緒並在全球部署。 雙航母行動表明了我們對區域盟友的承諾，我們在印太地區迅速進行大規模戰鬥的能力，以及我們準備與所有挑戰支持區域穩定的國際準則的人們作鬥爭。”

與此同時，中國海南海事局27日稍早發出通告指，7月1日至5日，西沙群島海域將執行全域禁航，區域內將有軍事演練。從畫定的範圍來看，幾乎囊括了包括三沙市在內的西沙群島所有島嶼。據悉，這是海南海事局本月第三次發布西沙海域航警，前兩次均在6月18日開展，分別在兩個海域進行，持續時間都是5個小時。本次軍事訓練地點有變化，持續時間5天。此外，中國軍方5月還曾發布唐山港實彈射擊演練通告，演練時間從5月中旬到7月底長達2個半月，而此時的西沙演練時間也在唐山港演練的時間範圍內。同樣在當月，曾有日媒報導稱，中國海軍會在8月份在東沙群島附近進行大練兵。