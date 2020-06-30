莫里森將就增強澳洲國防發表演講 10年畫撥1850億美元

自堪培拉方面消息，澳大利亞總理莫里森將在7月1日發表一項重要的澳洲國防政策演講。據法新社獲得的演講內容，澳政府將大幅提高國防預算，計畫在未來10年共撥款1850億美元用於換裝和能力升級。

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法新社援引莫里森的演講內容提到，“我們必須面對我們已經進入了一個新的，不再那麼友善的戰略時代”。莫里森指的是當下華盛頓在全球毫無挑戰霸權的結束和更加堅定的北京的崛起。他的演講內容說，“就在我們應對國內處理冠狀病毒大流行的同時，我們同樣需要為一個更為貧窮、更為危險和缺乏秩序的後冠狀疫情世界作出準備”。

澳大利亞政府此前曾諾，希望在2020至2021年間將國防支出達到總GDP的2%。報導指，在這一新的國防政策下，澳大利亞將購買具有更強打擊能力的武器，包括美製AGM-158c遠程反艦導彈等，並會加大對超音速武器的研發投入。

儘管承認這一擁有2500萬人的國家無法與該地區的競爭對手匹敵-中國正式計畫僅在2020年就在國防上花費1780億美元，但莫里森卻將澳大利亞定為將致力於“不受脅迫和霸權的開放、主權印太地區區域大國”。

莫里森表示，澳大利亞仍準備向“在符合我們國家利益的地方”派遣部隊到更遠的位置，但這不能以其應對來自或在自家後院威脅的能力為代價。澳大利亞國防軍將致力於建立“更強的威懾能力”，以增加任何對可能的侵略者的成本，並集中精力在附近的地區行動，其次才是更遠的地方。另據路透社報道，澳政府還計畫將在未來10年投資13.5億美元以增強該國的網絡安全和防衛能力。