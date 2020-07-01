中印衝突 印度反華升溫 企業急撇與中資關係

中印兩國6月稍早在邊境地區發生流血衝突後，印度國內的民族主義情緒不斷升溫，有中資挹注的印度初創企業以及中國智能手機製造商正在向用戶宣傳其印度色彩加以應對。

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據路透社消息，中印衝突後印度國內反華情緒升溫，各企業淡化與中國的關係。邊境衝突發生後，印度貿易商呼籲抵制中國產品、新德里推遲各港口中國產品的清關；印度周一甚至對包括TikTok在內將近60個中國應用程序下達禁令，這是印方迄今最強烈的舉措。印度科技部表示，這些應用對印度主權與安全構成威脅。

數字支付公司Paytm等企業隨即讚揚政府的舉措。阿里巴巴擁有Paytm母公司One97 Communications約40%所有權。據Paytm創辦人Vijay Shekhar Sharma在推特上表示，這項禁令是“符合國家利益的勇敢舉措，”並稱“印度最優秀的企業家應挺身而出、由印度人來替印度人打造出最好的東西的時候到了！”

中國電子產品公司小米是印度智能手機市場銷量最高的廠商，過去幾天小米一直在其本地電子商務應用上以“印度製造”標語進行宣傳。小米還強調，其在印度國內的智能手機和電視裝配線創造了數以千計的就業崗位。

據路透社，全印度移動零售商協會(AIMRA)主席Arvinder Khurana稱，由於擔心遭到抵制，小米已開始在一些城市的手機商店覆蓋品牌標識，並用“印度製造”標識替代。

Paytm和小米沒有回應記者的置評請求。

Paytm規模較小的競爭對手MobiKwik等其他公司也迅速突出了自己的本地身份，並避免與中國扯上關係。