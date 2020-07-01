文在寅想在美國大選前推動朝美對話

韓國總統文在寅6月30日表示，將全力以赴爭取在美國大選前再次促成朝美坐下來面對面對話。

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韓聯社報道，青瓦台高官1日披露，文在寅前日同歐盟歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會談時作出如上表態。青瓦台解釋稱，文在寅所指的朝美對話是指朝美首腦會談。

文在寅在會談上表示，不容韓朝關係在此前艱難取得的進展和成果上倒退，他將耐心地努力保持韓朝美對話的動力，感謝歐盟一貫支持韓朝美對話和韓半島和平進程，並期許歐盟也在促成朝美對話過程中發揮重大作用。

韓聯社說，被問及有沒有與朝美幕後協調金特會事宜時，青瓦台官員回答，開城工業園區的韓朝聯辦被炸毀後，青瓦台和白宮一直在緊密溝通，美方已經獲悉並同意文在寅的上述構想，並為之努力。

朝鮮26日通過外宣媒體批判韓國政府推行“親美”政策。朝鮮對韓宣傳媒體“統一的回聲”26日報道稱，在朝韓關係極度惡化的情況下，韓國一味追隨大洋彼岸的美國，期望能獲得好處。報道稱，韓方被韓美涉朝工作組扯後腿，至今連一項朝韓宣言都未能落實，卻仍在支持美方的對朝制裁政策。“統一的回聲”的另一篇報道稱，韓國只會看美國的臉色，毫無作為，