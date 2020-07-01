日本將與中韓台等協商恢復商務人員渡航

日本政府為恢復國際商務人員往來，正在與一些國家商討恢復商通航，並與越南實現了試行通航，搭載日本企業相關人士等150人的臨時航班6月25日從成田機場起飛並抵達越南雲屯。目前日本還正在推進與泰國、澳大利亞、新西蘭的解除渡航限制的協商，並將於7月，同台灣、中國、韓國政府進行協商，同時考慮與文萊、緬甸等疫情狀況趨於穩定的國家進行協商，據悉，日本政府考慮在協商過程中，將優先恢復與台灣地區的商務人員出入境往來。

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歐盟（EU）6月30日同意將日本等14個國家從其禁止入境對象國中移除，基本從7月1日起開始實施。

但是日本外務省目前仍對日本人去歐洲全境發布了暫勿前往的建議。歐盟方面要求日方採取對等的做法，日方至今還沒有做出決定。

據悉，目前日本政府決定對恢復通航或將恢復通航國家的出入日本的人員實施核酸檢測，同時要求對方國家來日人員持有核算檢驗陰性證明，日本還準備在機場檢疫時引進唾液核酸檢測。

日本鹽野義製藥公司6月22日宣布，為使新研製成功的新型冠狀病毒快速檢測、診斷的方法投入實用，已與日本大學、群馬大學、東京醫科大學3所大學就簽訂專利合同達成協議，以6月量產檢測試劑盒為目標推進此項計畫的進展。

該新成果可在25分鐘左右確認是否感染新冠病毒，如果投入使用，將能促進日本重啟國門，迎接外國客人及阻止新冠的蔓延及擴大，據說此項研究成果具有可以從唾液中直接採樣，且無偽陽性等特點。