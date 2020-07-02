印度禁令或使字節跳動損失超60億美元 北京：立即矯正歧視做法

印度6月29日以國家安全為由宣布封禁中國59款應用，字節跳動旗下包括抖音國際版TikTok在內的三款App被下架。7月1日，接近字節跳動高層人士向媒體透露指，受印度封禁旗下應用影響，字節跳動損失將超過60億美金，“這一金額極有可能超過其餘所有產品被禁公司損失的總和。”

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印度電子信息技術部宣布封殺的59個中國應用軟件中，涵蓋短視頻、社交、工具、跨境電商等類別。這些應用將被禁止在印度的移動端和電腦端的使用。其中，字節跳動和騰訊旗下應用上榜最多。字節跳動旗下三款應用，包括短視頻應用TikTok和Vigo Video、社交應用Helo都被禁。目前，59個應用已經全部從App Store和Google Play兩大應用商店下架。截至印度當地時間6月30日下午，曾下載的TikTok已經無法使用，同樣出現在封禁名單上的微信、微博在部分地區功能也受到了影響。據悉，在遭到印政府封殺前，印度是TikTok的最大海外市場，該國已有超過2億名用戶。

根據移動應有數據公司Sensor Tower發布的數據顯示，TikTok全球下載量已超過20億次，其中印度境內的下載次數超過了6.11億次。而在剛剛過去的今年第二季度中，此次被印方封殺的59個中國App在印度的總安裝次數達到3.3億次。它們今年6月的印度用戶共達到5.05億人。同樣就來自該公司的數據顯示， TikTok 5 月中有 1.12 億下載量，其中 20% 來自印度，比美國市場高一倍。據財新援引接近TikTok母公司字節跳動的人士稱，過去幾年，字節跳動在印度的投入超過 10 億美金，如今旗下產品在印度市場幾乎全部折戟，導致的損失超過 60 億美金。他表示，這一金額極有可能超過了其餘所有被禁公司損失的總和。

此前，印度一直被字節跳動視為全球最重要的市場之一。2019年4月，字節跳動宣布未來3年將在印度市場投資10億美元。同年7月，字節跳動宣布將在印度建立數據中心，在當地存儲印度用戶數據。在此之前，為遵守印度法律要求，印度用戶的數據被存儲在美國和新加坡等業界領先的第三方數據中心。公開信息顯示，字節跳動在印度已僱傭本土全職員工超2000人。

針對印方在兩國邊境衝突流血後的這一決定，中國商務部發言人高峰7月2日在例行發布會上表示，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施。他指出，印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。