印度總理莫迪刪除微博官方賬號

當地時間7月1日晚，新聞微博接到了印度駐華大使館的申請，“希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博賬號”。經過了相關的刪帖程序後，微博已經關閉了此前認證為“印度共和國總理”的微博賬號@莫迪總理。

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據悉，莫迪此前是少數在微博平台上開通官方賬號的外國領導人之一。莫迪在2015年加入微博，他的微博賬號認證是“印度共和國總理”，該賬號在這一平台上擁有24.4萬粉絲。在剛剛加入微博時，他還曾用中文發文稱，“你好，中國！我期待着通過微博與中國朋友互動。” 而他的最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。

據了解，由於莫迪的微博賬號為VIP賬號，在申請註銷時需要經過“複雜的流程”，因此，印度不得不啟動官方流程來處理此事。消息人士補充說，莫迪的微博賬號共發布過上百條微博，由於暫時無法直接註銷賬號，113條已經在“花費了大量努力”後被“手動刪除”。莫迪的微博賬號現已刪除了頭像，變為空白。而該賬號此前發布的所有微博也均已從其個人主頁消失，全部微博數為“0”條。

路透社的報導指，莫迪在使用微博期間曾通過該平台向中國國家主席習近平和總理李克強發出過生日的祝福，而這一涉及中方領導人個人信息的行為則比較少見。自今年6月中旬中印邊境地區發生邊防部隊暴力衝突造成人員死傷後，印度電子信息技術部29日宣布，禁止包括TikTok和微信在內的59款中國應用。對此，中國外交部發言人趙立堅曾於30日回應指，中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。