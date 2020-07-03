日本自民黨草擬決議案要求取消習近平訪日

由於中國通過並開始在香港實行涉港“國安法”或，日本執政的自由民主黨外交小組和外交調查會在3日的高層會議上草擬決議案，要求取消習近平訪日計畫，擬最快於下周正式決定，並提交給首相官邸。

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該決議案對涉港“國安法”實施後，隨即有多人被捕，表示“重大而深刻的憂慮”，表示“強烈的譴責”，並要求取消現在處於延期狀態的中國國家主席習近平訪日。

由自民黨的保守派議員約40人構成的“維護日本的尊嚴和國家利益之會”（代表幹事青山繁晴參議院議員），去年11月撰寫了反對中國國家主席習近平2020年春天作為國賓訪日的決議，

2019年11月13日,他們在國會內召開會議,通過了決議。青山繁晴2019年11月13日傍晚訪問首相官邸,將決議文遞交給岡田直樹官房副長官，而青山繁晴12月10日，再次訪問首相官邸，配合安倍2019年12月下旬訪華，再次提出重新整理的反對習近平作為國賓訪日的決議文，並交給官房副長官岡田直樹，在與岡田會見後青山表明：中國對香港市民採取新的行動的可能性正在增強，如果出現這樣的情況，天皇陛下會見作為國賓的習近平，會給世界帶來很大的誤解。

自民黨外交小組等5月曾彙總了要求政府重新考慮習近平作為國賓訪日的決議。

而這次自民黨外交小組等的決議案表示：在我們所擔心的事情變為現實的今天，我們不能採取旁觀的態度。

在談及在保障高度自治的“一國兩制”的基礎上，經濟上發展至今的香港的未來時決議案指出：我們對是否能夠維持香港的自由、人權、民主主義這一基本的價值不能不抱有疑問。決議案強調：很可能對香港作為國際金融中心的地位產生影響，並強烈地要求中國政府“遵守與國際社會的約定，意識到自己作為大國的責任。”