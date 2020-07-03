莫迪整軍 激升邊境制空權 急購33架先進米格與蘇凱

據台媒引述報道稱，中印衝突中印拉達克加萬谷（Galwan Valley）邊境衝突之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）今（3日）親訪拉達克尼姆（Nimu）的軍事基地，表態防衛邊防決心提振士氣。隨後，再簽署大筆軍購，增添33架俄制戰鬥機並全面提升裝備，為整軍備戰做好一切後勤。

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據聯合新聞網今天報道稱，莫迪整軍備戰! 親訪中印邊界提振士氣，再買33架戰鬥機奪絕對空優。

報道引述《路透社》消息，飽受中國入侵壓力的莫迪，在國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）、陸軍司令納拉文（Manoj Mukund Naravane）的陪同下抵達邊境基地。這是2019年初以來總理首次訪問，對於拉達克具有重要意義，這意味莫迪總理向士兵們傳達國家最高領導人將與他們同在的訊息。

據該報道，6月15日印度和中國在加萬谷爆發衝突後，據傳已有20名印度士兵死亡、至少76人受傷，但是中國官方目前未透露自身的死傷人數。自5月份緊張局勢加劇以來，印度已加強了在拉達克及其他部隊戰訓移防。印度空軍也已經將防空系統以及相當數量的前線戰鬥機和攻擊直升機密集整訓。

該報道引述《印度時報》消息，印度國防採購委員會（DAC）昨(2日)批准軍購案，將向俄羅斯採購21架米格29戰機和12架蘇愷30戰機，同時升級59架空軍現有的米格29戰機。軍購案還包括飛彈採購，將買入250枚印度制“阿斯特拉”（Astra）空對空飛彈，並計畫2021年起，將該飛彈裝到戰機上。