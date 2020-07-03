莫迪穿軍裝突訪中印邊境拉達克（Ladakh）

印度總理莫迪7月3日赴中印邊境拉達克（Ladakh）地區考察，中國外交部發言人趙立堅說，中印任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。法新社表示，莫迪突訪拉達克時特意穿上了印度軍裝。

廣告 繼續瀏覽後續

中國外交部7月3日舉行例行記者會，趙立堅對於莫迪的舉動表示，當前，中印雙方正通過軍事和外交管道就緩和當前事態進行對話溝通。在此情況下，任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。

莫迪3日到拉達克前線視察並對部隊，這是中印部隊5月初起在拉達克對峙之後，尤其是中印部隊6月15日晚爆發暴力衝突、引發死傷後，莫迪和內閣安全委員會成員首次訪問拉達克，並與前線的邊境部隊交流且發表談話。

莫迪在發表談話時強調，擴張主義的時代已經結束，現在是發展和公開競爭的時代，發展才是未來，擴張主義者最終都走向滅亡。

此外，也有媒體問道，印度交通部長宣布將禁止中資企業參與印度道路建設項目，中方是否會採取任何回應措施。這是繼印度禁用59種中國的手機應用程式以及檢查中國的進口貨物後，又一個報復舉動。

對此，趙立堅僅重申，中印關係需要兩國共同維護，中印務實合作本質上是互利共贏的，為兩國務實合作人為設置障礙違反世貿組織相關規則，也將損及印方自身利益。中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。