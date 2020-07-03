金正恩自誇抗疫成功 微妙指「鄰近國家」又爆發新一波疫情 要維持最高警戒

朝鮮舉行勞動黨政治局擴大會議，金正恩主持會議。在檢討工作會報之後，金正恩說：「我們已經徹底遏止邪惡病毒來襲...且抗疫情況維持穩定，即便是目前全世界正面臨健康危機。」中國武漢爆發病毒疫情後，朝鮮是第一個對中國完全封境地國家，但朝鮮國內疫情實情，外界知曉不多，專家深感懷疑。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，金正恩誇耀北朝鮮抗疫成功，專家深感懷疑。

朝鮮國營媒體今天說，領導人金正恩盛讚抗疫工作獲得「耀眼的成功」。不過，專家認為北朝鮮恐難避免2019冠狀病毒疾病）感染，其衛生系統難以因應重大疫情爆發。消息說，金正恩主持勞動黨政治局擴大會議，在檢討工作會報之後，他說：「我們已經徹底遏止邪惡病毒來襲...且抗疫情況維持穩定，即便是目前全世界正面臨健康危機。」

朝鮮中央通信社（KCNA）聲明中引述金正恩的警告，抗疫防線不可「稍有自滿或鬆懈」，他敦促應維持最高警戒，特別是「鄰近國家」又爆發新一波疫情。

2019冠狀病毒疾病在中國首度爆發後，隨即蔓延全世界，與中國相鄰的朝鮮至今都未通報任何一起確診病例，但實施了嚴格防疫措施，包括關閉邊界、學校停課，以及隔離數以千計的民眾。

據法新社，分析專家表示，朝鮮不太可能避免病毒感染，境內衛生醫護系統搖搖欲墜，難以應付重大疫情爆發。

聯合國人權專家上個月警告，朝鮮的糧食不安全危機加深，當局為遏止疫情爆發而採取管制措施，特別是封鎖邊界，結果導致一些民眾深陷饑餓。在疫情危機爆發前，一般認為朝鮮已逾4成民眾處於糧食不安全情況下，許多人營養不良。

幾乎全世界每個國家都遭受疫情襲擊，全球至少有1070萬人感染2019冠狀病毒疾病，約51萬6000人死亡，疫情以前所未見的方式衝擊民眾日常生活與經濟活動。