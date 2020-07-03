翡翠-緬甸的開採充滿危險與不透明

緬甸的一處露天翡翠採礦場因塌方，有超過160名礦工被困或遇難。翡翠這種玉石的開採變得越來越危險與不透明。

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據本台RFI法廣記者Claire今天2020年7月3日周五報道，翡翠是一種綠色的寶石，緬甸的產量佔全球市場90%。儘管它在2014年得到採掘業透明倡議組織（ITIE）的接受，但沒有人確切知道這裡的生產情況。採掘業透明倡議組織的報告提到，依照緬甸提供的數字，2017年-2018年間產量3萬1千7百噸，價值1180億緬元，相當於8700萬美元。

然而採掘業界通報的數字與政府提供數據存在出入。國際機構的專家團隊認為，3/4的產量沒有被納入統計，價值在37億美元至430億美元之間，差距很大。

翡翠銷往中國 獲利用於內戰

造成不透明的原因是多樣的。幾乎緬甸開採的所有翡翠都出自發生礦難悲劇的帕敢（Hpakant），就是在克欽邦（Kachin）,多年來，緬甸政府軍與獨立派在那裡打內戰。寶石被偷偷地運往中國，為衝突的主要參與方提供資金。

儘管這是一種悲哀的傳統流程，但還是進入現代化了。在雲南瑞麗，中國邊境一側，翡翠原石的網絡貿易百花齊放，並更有利於翡翠的走私和品質上的作假。

緬甸當局曾試圖限制，有時深達地底數百米露天翡翠礦的失控發展，在2016年決定對新的開採證延期，把面積限制在2公頃。

舊礦中的非法礦工

許多大礦被關閉了，但由於不再受到監控，湧入了數以百計的非法礦工，不顧當前雨季的危險，在礦渣中搜尋寶石。他們是大規模塌方事故的受害者。

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