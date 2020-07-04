平壤：美國視對話如工具 特金11月前沒必要會談

自平壤方面消息，朝鮮外務省第一副相崔善姬7月4日發表談話，否定11月美國大選前再次舉行朝美首腦會談的說法，並指美國只是將朝美對話視為處理政治危機的工具，沒有必要坐下來面對面對話。

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據朝中社報道顯示，崔善姬在談話中表示，“眼下，連我們記憶里漸漸遺忘的‘朝美首腦會談’一詞，最近成為一個熱門話題，引起國際社會的關注。”她說，“有些人完全沒有意識到我們這個當事人的看法如何，輕率表態發揮仲裁作用，還聽到一些美國執政團隊一致承認美國總統選舉之前的朝美首腦會談必要性的聲音。”她續稱，“甚至有些空想家表示期待或許會受到什麼‘十月的驚喜’，並認為可以拿有條件的制裁緩解來換取朝鮮的無核化措施。目前，任何微小的誤判或閃失都會招致無可挽回的致命後果，在像現在一樣的敏感時期，無視朝美關係現狀的‘首腦會談論’不脛而走，引起輿論一片嘩然，我對此不禁訝然失色。”

崔善姬指出，“美國不把首腦會談達成的共識放在眼裡，執意奉行對朝敵視政策，難道我們能和這樣的美國進行對話或交易嗎？”她說，“沒有意志做出決斷和我們重新制定朝美關係計畫的美國，拿什麼度命之策來靠近我們，結果是顯而易見的。”她強調，“若美國還認為拿協商之類東西可以動搖我們，那是天大的失算。”她表示，“朝鮮已經制定了管控美國長期威脅的更具體的戰略計算表。” 崔善姬說，“我們國家的政策絕不會被誰的國內政治日程等外部因素而調整改變。”她續稱，“不必多說了。在美國的眼裡，朝美對話只不過是處理其政治危機的工具，我們沒有必要與這樣的對方坐到一起。”

朝方的這一表態被指是針對韓國總統文在寅，近日所多次作出的將力爭美國大選前促成特金會的呼籲。文在寅曾於6月30日提出，韓方將全力以赴爭取在美國大選前再次促成朝美坐下來面對面對話。據青瓦台高官1日披露，文在寅在與歐盟歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會談時作出如上表態。青瓦台解釋稱，文在寅所指的朝美對話是指朝美首腦會談。

韓聯社報道指，文在寅在會談上向歐盟領導人談到，不容韓朝關係在此前實難取得的進展和成果上倒退，他將耐心地努力保持韓朝美對話的動力，感謝歐盟一貫支持韓朝美對話和韓半島和平進程，並期許歐盟也在促成朝美對話過程中發揮重大作用。被問及有沒有與朝美幕後協調金特會事宜時，韓國高官回答，開城工業園區的韓朝聯辦被炸毀後，青瓦台和白宮一直在緊密溝通，美方已經獲悉並同意文在寅的上述構想，並為之努力。