菲外長：中國軍演若涉入領土將給予最嚴厲回應

菲律賓外交部長洛欽周五向中國發出警告指，如若正在進行的中國南海軍演涉入菲律賓領土，菲方將給予包括外交及其他任何合適手段，最嚴厲的回應。菲律賓國防部長洛倫紮納亦稱，中方的行為“極具挑釁性”，或將使區域局勢更為緊張。

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洛倫紮納在周五參加一個視頻論壇時指出，“這令人非常擔憂，我們對其保持警戒。如果中國在他們所屬的南海海域進行軍演則沒有問題，但如果他們在爭議海域進行將向所有對南海和西菲利賓海的聲索方釋放一個警鐘”。他強調，菲律賓採取的軍演，大多與美軍聯合進行而其範圍則一直保持在菲律賓海域之內。他認為，中國是所有南海爭議海域聲索方中最具侵略性的一方。洛倫紮納稱，“近期在西菲律賓海有更多的中國軍用及民用艦船對該海域進行騷擾和入侵”。當地媒體報導指，自去年8月至今年年初，中國艦船在該海域針對菲利賓艦船的接觸行為至少發生了20多起。

洛欽的發言談到了，中國海事局官網6月27日發布的航行警告，其中提及解放軍將於7月1日至5日在西沙群島海域舉行軍事演習。他表示，“我的第一個反應就是查看航行警告中的經緯度。我對外交部的常設指示就是，對於那些缺乏力量來對挑戰他們領土完整加以適當回應的國家來說，必須在法律和地理中尋求準確性”。他續稱，“中國海軍演習，如果他們嚴格按照公布的經緯度不會侵犯菲利賓領土。這些演習正在西沙群島附近水域進行，而越南則對該片海域存在主權聲索”。

洛欽強調，“如果這一演習涉入菲律賓領土，那中國已經得到提前警告將受到包括外交和其他任何適當的最嚴厲的回應”。不過他同時提出，菲律賓希望中方軍演的意圖是遵循其所提倡的友好合作精神。他表示，菲律賓繼續會與其最大的貿易夥伴中國合作，但要求當事方避免緊張局勢升級，並遵守國際法特別是《海洋法公約》和《聯合國海洋法公約》規定的責任。

同樣就此次解放軍在南海爭議海域的軍演，越南外交部在周四表示，中方的軍事演習嚴重侵犯了越南的主權。越南要求中國保持克制，不要採取類似行動。此外，美海軍最新介紹指，美兩艘航母戰鬥群“里根號”和“尼米茲號”進入南海軍演。