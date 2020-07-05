台海軍陸戰隊軍演突擊艇翻釀死傷 一少校疑引咎自殺

台灣海軍陸戰隊發生操舟1死2命危意外，海軍教育訓練暨準則發展指揮部今天上午又發生40歲楊姓少校在隊部辦公大樓樓梯間尋短，送醫不治。據了解，楊姓少校負責海上操舟合格簽證的業務，是否與操舟意外有關，海軍正在調查，並強調楊姓少校並未受到上級責難。

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據自由時報今天報道稱，海軍陸戰隊操舟1死2命危意外後，負責業務少校隊部尋短。海軍左營軍區海軍教准部楊姓少校在辦公大樓樓梯間尋短，同袍發現時已無生命跡象，送醫仍告不治。下周漢光演習即將登場，海軍接連發生憾事，該報道稱是蠟燭兩頭燒。

海軍教准部負責海軍整體專業教訓，據了解，陸戰隊士官兵要進行海上搶灘操舟，取得合格的簽證，楊姓少校負責海上操舟合格簽證的業務。海軍陸戰隊之前指出，受傷的3名士官兵都是資深士官兵，均通過合格簽證。

海軍陸戰隊3日進行登陸搶灘訓練，突來的過大涌浪，在距離岸邊約137公尺，打翻突擊艇，導致7人落海，3人命危，其中最晚被救起的26歲上兵蔡博宇，今天凌晨宣告不治。國軍左營分院持續搶救陳姓上士、道卡度中士。

據海軍教准部表示，該部所屬戰技訓測中心楊姓軍官，今日上午由單位同仁發現疑似自我傷害，經急救後轉送國軍高雄總醫院左營分院，仍宣告不治。海軍教准部表示，對此不幸事件深表遺憾，該部已責派幹部前往協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育。據該報道，教准部說明，楊姓軍官為本次聯合登陸作戰操演訓練教官之一，配合司令部調查小組初步了解，該員並未受到任何長官責難情事，目前刻正配合檢調釐清自傷原因。