莫迪展現強硬態度 中國部隊在邊境對峙點後撤

在印度總理莫迪前往拉達克視察，展現印度絕不退縮的態度後，印度高層官員7月6日透露，中國部隊已從加勒萬谷後撤2公里，也正拆除在班公錯湖一些帳篷等臨時設備。印度總理莫迪3日飛往中印對峙地點拉達克前線向部隊發表談話，強調印度不會在捍衛領土的對抗中退縮；緊接着，印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）和中國國務委員兼外交部長王毅6日通電話，雙方同意加快在中印實際控制線的部隊後撤速度，中國部隊6日就出現後撤跡象。

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中央社報道，資深印度官員告訴《印度人報》（The Hindu），中國部隊已從6月15日晚上爆發衝突死傷的拉達克東部加勒萬谷（Galwan Valley）對峙點，“移動”兩公里。

另一名政府消息人士透露，中國部隊正在拉達克中印實際控制線第14巡邏點拆除帳篷和臨時建築物，而解放軍部署在加勒萬谷、溫泉（Hotsprings）和高格拉（Gogra）的車輛也往後移動。

但消息人士並未提供後撤的具體距離，主要是還要對後撤的情況與距離進行核對確認。

此外，印度官員先前指控中國向拉達克中印實際控制線印度這一側移動8公里、可能計畫長期佔有的班公錯湖（Pangong Tso）第4指地區，也出現撤離跡象。

一名政府消息人士指出，中國部隊已拆除班公錯湖地區的一些帳篷，且後撤一段距離；至於後撤具體細節，還在查核確認中。

印度部隊7月6日同樣也在中印實際控制線的對峙熱點一帶後撤，且拆除臨時建物。

不過，就在今天緩和局勢出現之前，印度正指控中國對印度的盟國不丹的“領土”進行主權聲索，意圖對印度施壓；而印度方面也擴大對中國的經濟抵制，甚至有更多聲音出現要強化與“四國對話”其他國家的關係，並與日本、台灣共享情報合作，支持東協國家對南海爭端的主張，同時加強對印度洋的監控，以便對抗中國擴張主義。

印度與中國部隊5月初在拉達克、錫金爆發肢體衝突，因而在拉達克對峙迄今；雙方曾達成共識部隊後撤，結果印度指控，中國部隊在後撤後又折返，並在加萬谷山脊高地建築觀察哨站，雙方因而在6月15日晚上爆發對峙，導致印度20名軍人死亡，引發雙方邊境緊張的對峙與增兵。

印度要求中國部隊退回5月初衝突之前的位置，中國則主張加勒萬谷從過去就一直是中國領土，雙方陷入各說各話的僵局，直到6日局面出現轉緩趨勢。