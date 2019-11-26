國際大赦指伊朗示威抗爭至少143人死當局稱僅5死

國際大赦26日指出，伊朗民眾示威抗議，警方槍支對付，導致至少143人死亡。伊朗因當局意外宣布提高油價後，11月15日爆發憤怒群眾示威。

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伊朗自11月15日爆發憤怒群眾一連串抗議示威後，國際大赦指出，伊朗示威紛亂至少造成143人死亡。此次伊朗抗爭的導火線是因當局意外宣布提高油價；而伊朗目前正陷入嚴重經濟危機。

但根據伊朗當局宣布的官方數據，則只有5人死於這些抗爭示威活動，其中僅一人是平民百姓。這與國際大赦組織的數據相差甚遠。國際大赦25日在其公報中指出，在伊朗十一月稍早發生的激烈抗議示威中，至少有143人身亡，它上修了之前統計的106死亡人數。

維護人權非政府組織國際大赦的公報還寫道：國際社會應當譴責伊朗安全部隊特意使用殺傷性武器來對付示威者，這些死者幾乎都是被槍支武器打死的。國際大赦還說，一名男子可能是因吸入催淚瓦斯而死；另一名男子則是被毆打致死。該組織認為，死亡人數過多，他們要繼續調查統計。

德黑蘭方面則稱，在11月15日宣布提高油價後爆發的示威活動持續了幾天，但之後就恢復平靜了。

國際大赦指出，這項過高的死亡人數是拉響警報，揭示出伊朗當局粗暴對待手無武器的抗議民眾，也顯示出一種傷害人類生命的恐怖攻擊。

它還說，他們編譯收集了受害人及家屬的恐怖見證，清楚證明了伊朗安全部隊蓄意使用槍支對付那些手中沒有武器的示威者。