法媒確認北京監控其居法僑民威懾漢學家 中國大使就此回應

法國公營廣播電台（Radio France）的調查小組周五公布了一份有關中國政府如何在法國騷擾居住在法國的維族人，藏人以及法國漢學家的詳細的調查報告，進一步確認了此前其他媒體的報道，調查記者還要求中國駐法大使對此作出回應，中國駐法大使拒絕直接回答記者的提問，但卻在隨後發出信函暗示記者以法中關係為重放棄調查。

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記者走訪了許多居住在法國的維族人與藏人，一位名叫蘇布汗（Subhi）維族人向記者表示，自從他去年夏天在巴黎參加示威遊行之後，幾周之後，他便受到來自他父母的一封用漢語寫的信件，而他的父母並不會寫漢語，說明這封信的真正作者是中國官員，其含義十分明顯，他必須時刻小心，否則他在新疆的父母就會遭殃。

多位居住在法國的維族人，藏人與香港人紛紛向記者表示他們在法國參加遊行時看到來歷不明的人混入示威人群近距離拍攝照片之後迅速離開。

網絡運營程序也是北京對外監控的一大手段，一位名叫Tenam的藏人向記者表示，他本人從不使用中國開發的微信，抖音等平台，因為他親自見證了許多藏人因為上傳了一張達賴喇嘛的照片而至今任然被關在獄中。

法國的漢學家也是中方監控的一大目標，一些在媒體公開批評中國政府的學者們往往會被中國使館拒絕簽證，更加嚴重的是，最近法國知名漢學家，長期為中國人權的奔波的瑪麗·侯芷明女士（Marie Holzman）的住家今日也被“不明人士”闖入，這位不速之客打開了她家所有的電燈，打開她家所有的抽屜，但卻並沒有盜走任何物件。對侯芷明女士來說，很明顯這是要告訴她她隨時都被盯着。

另有多人向記者透露收到來自中國駐法使館，通知他們來使館索取包裹，而事實上，使館的目的是將他們引誘到使館以獲取有關他們的信息，並且了解他們在法國的活動。

法國電台調查記者就此聯繫中國駐法大使，中國使館拒絕直接回答記者的提問，但之後，中國大使盧沙野發出信函表示中國政府試圖控制其海外僑民的指控十分“荒誕”，國家統一與各民族之間平等相處是中國政府的基本國策。盧沙野還要求記者儘可能“客觀與中立”地報道中國，並且暗示記者珍惜中法友好關係，放棄調查。