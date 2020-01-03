父母被扣教育營:流亡維吾爾孩童痛苦憤怒

流亡土耳其的維吾爾孩童,父母被關教育營不得相見，感到痛苦和憤怒。法新社1月3日報道，伊斯坦布爾郊區有個維語學校，學生都是維吾爾孩童，其中四分之一表示，他們的父親或母親被關在北京所說的再教育營中。

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這些流亡孩童因不能跟父母在一起而感到痛苦和憤怒。9歲女童法蒂瑪的父親3年前從土耳其回中國後“被關在那邊”。法蒂瑪對父親和故鄉的記憶已經模糊，她只記得更小的時候，她與爸爸一起看電視。她要看動畫片，爸爸要跟新聞，特別要看土耳其總統埃爾多安的消息，因為埃爾多安是唯一頂着北京的雷霆，敢於站在維吾爾人一邊的穆斯林國家領導人。

法新社說，土耳其是中國維吾爾人的避難地。這裡有大約5萬名從中國新疆逃出來的維吾爾人。他們中有人後來又冒險回中國探親或做生意，其中一些人再也出不來了。法蒂瑪的爸爸就是之一。他們全家搬到土耳其後，法蒂瑪（Fatima）的爸爸去中國工作，然後，在某一天，就人間蒸發了，3年沒有音訊。

據維吾爾流亡活躍分子說，在中國被羈押的維吾爾人遠超國際媒體說的100萬人。目前在新疆，有文件可查的集中營有500座。

15歲女孩吐爾遜娜依（Tursunay）的父母2017年7月回中國後，被當局沒收了護照，父母給她打來電話說“別為我們擔心”，之後就沒了聲息。

吐爾遜娜依對中國的生活還有記憶。她記得，有一次問父親，為什麼家門口安裝了監視攝像機。父親答說：因為我們是穆斯林。然後父親把自己收藏的宗教方面的CD都燒毀了。

吐爾遜娜依和妹妹留在土耳其，由一位年長的親戚照看。她表示，沒有父母在身邊，雖然很痛苦，但她強迫自己不怨父母。她向法新社記者表示說，我試着保持樂觀，提醒自己，這事的責任不在他們。

據非政府組織 “人權觀察”表示，中國新疆境內也有很多兒童不能跟父母生活在一起。這些父母要麼被關進集中營，要麼逃到國外。該非政府組織說，這些孩童中有一大部分被關進政府設置的收容中心，不管親屬是否同意，也不讓探視。

很多土耳其人表示，感到自己與維吾爾人有歷史淵源。因為維吾爾人同為穆斯林，而且語言相仿。最近在伊斯坦布爾中國領館前舉行支持維吾爾人的集會上，名叫穆薩-貝伊奧盧（Musa Bayoglu）的活躍人士說：“你們是否聽到我們東突厥斯坦維吾爾弟兄的哭聲？” 維吾爾維權人士以東突厥斯坦指新疆維吾爾自治區，但這個稱呼被中國當局嚴格禁止。

2019年年初，土耳其外交部曾指責中國當局迫害維吾爾人是“人類的恥辱”。可是隨後，土耳其對這個議題保持沉默。土耳其總統埃爾多安去年9月在聯大發言時列舉遭迫害的穆斯林族群，從巴勒斯坦人到洛興雅人，卻沒有提維吾爾人。

許多人擔心埃爾多安屈服於中國的經濟壓力，儘管在土耳其的維吾爾人仍對他表示感恩。一名維吾爾維權人士說，土耳其庇護5萬名維吾爾人，給了他們安寧，而其他穆斯林國家或西方國家都沒有做到這些。

法新社說，在伊斯坦堡郊區這間維吾爾學校，一些學生對中國人虐待維吾爾人的故事已經聽累了。12歲的魯芬尼（Rufine）表示，她一聽到人們談論這些事情就不舒服。她說：聽到後，感到焦慮不安，會胃痛。她的母親兩年前回中國照顧患病的祖母，之後就下落不明。

記者詢問校長庫賽尼，學校里哪些東西若在中國會被禁止？他笑說：“單是去土耳其這樣的穆斯林國家度假，就夠把你送進再教育營了。”他還伸手指着牆上的東突厥斯坦旗幟和維吾爾的阿拉伯文字說，至於這些東西，然後做了個割喉的動作。

39歲的教師烏特菲（Mahmut Utfi）表示，維吾爾人面臨族群滅絕政策。他說，保護我們的文化，保護我們的語言，對我來說是責任。

而對法蒂瑪來說，鎮壓只會讓她更逆反。她說：再等一下。你們認為我們現在很弱，等着瞧吧，我們的民族、我們的祖國會存在下去，你們是擋不住的。