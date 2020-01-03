谷歌前高管:谷歌背棄“不作惡”與中國沙特合作

谷歌前高管羅斯-拉熱內斯（Ross LaJeunesse）1月2日發文譴責谷歌公司不顧中國和沙特等國侵犯人權，仍然與這些國家合作，背棄了“不作惡”的原則。

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羅斯-拉熱內斯周四2日在Medium平台發文抨擊科技巨頭谷歌對利潤的重視程度超過了人權。他說，儘管在中國和沙特阿拉伯等國，人權受到侵犯，但谷歌仍選擇與這些國家合作。

羅斯-拉熱內斯從2012年開始擔任谷歌國際關係部負責人，他在去年4月被谷歌開除，現在是緬因州民主黨參議員候選人。他說，過去谷歌公司的座右銘是“不作惡”。現在這個座右銘已不再能夠反應谷歌的真正價值觀，而是變成公司市場營銷的一個工具。

這位谷歌前高管回顧了2010年穀歌創建人佩奇（Larry Page）和布林（Serge Brin）因不接受中國當局的審查，而終結與中國合作的細節。他指出，現在谷歌在開發新產品或簽署合同時，已不再向過去那樣，把“尊重人權”作為考量因素。

拉熱內斯說，他在2017年發現了幾個令人不安的項目，包括谷歌秘密開發中國和諧版“蜻蜓”搜索項目，及與沙特阿拉伯政府之間的潛在交易。然後在年底，他聽到谷歌在北京建立谷歌人工智能中心的消息，感到“特別驚訝”。他說，谷歌與中國政府在人工智能領域的合作跟它的營銷廣告有着很大區別。他還說，谷歌為沙特阿拉伯創立了一款應用程序，可以讓沙特男人跟蹤和控制家中女性成員的行蹤。

羅斯-拉熱內斯說，當他聽到所有這些令人不安的項目，便試圖建立一個正式的全公司的“人權計畫”，結果他被谷歌領導人宣布開除。拉熱內斯也是同性婚姻的踐行者。他在Medium平台說，他在谷歌任職11年後，丟掉高管職位，就是因為他捍衛婦女和性取向不同的人群，捍衛有色人種同事和捍衛人權所致。他向《華盛頓郵報》說：“我沒變，是Google變了。”

谷歌發言人隨後向法新社否認了拉熱內斯的有關指控。該發言人說，我們捍衛人權，沒有絲毫懈怠。這名發言人還稱，我們祝願羅斯-拉熱內斯從政的雄心取得成功。