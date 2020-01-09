美人權報告指中國在新疆作為構成“違反人道”罪 中國回應這是抹黑

美國國會及行政部門中國問題委員會周三（1月8號）公布年度中國報告，指出北京在新疆拘禁、虐待維吾爾人等作為構成“違反人道罪”，呼籲美國行政部門應制裁涉入的中國企業及官員。中國外交部回應稱，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，並呼籲美國停止抹黑。

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美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展。委員會每年須向美國總統及國會提交年度報告。

周三公布的最新報告涵蓋2018年8月至去年8月期間。報告指出，新疆維吾爾自治區政府在過去一年，擴大區域的法外拘禁營系統，任意拘禁超過100萬名維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及其他少數民族人。報告舉例，新疆拘禁營自2017年4月開始任意、長期拘禁上述族人，符合羅馬規約第7條所指“監禁或其他違反國際法基本規定的嚴重剝奪人身自由行為“；此外，遭拘禁人士受到大規模虐待，包括被維安人員電擊或以痛苦姿勢鐐銬，符合條文所稱“虐待”。

該報告稱，學者及人權團體依現有證據，主張新疆拘禁營案例符合《羅馬規約》所定義的“違反人道罪”。規約第7條列出11項行為，若在有意識下對平民進行大規模或系統性攻擊，且攻擊包含其中一項行為，即構成“違反人道罪”。

該委員會的一名成員斯密斯在記者會上更表示，維吾爾族目前受到的待遇是二戰以來從未有過的，他認為中國國家主席習近平應該為“為這種可怕的行為負責”。

CECC聯繫主席，共和黨議員盧比奧說，他相信國會將在不久後通過制裁中國相關負責人的法案，該法案也將限制向中國出口可能被用於在新疆實施迫害行為的監視器械。

CECC主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）也表示，中國獨裁是21世紀最重大挑戰之一，中國人權及法治情況在過去一年持續惡化。麥高文還指，參、眾議院去年相繼通過“維吾爾人權政策法案”，他期望未來幾周兩院能協調出一致版本。他也表示，既然“香港人權與民主法案”已生效，美國行政部門應對侵犯人權人士究責。

法新社報道指出，一些美國議員擔心美國政府將於中國貿易放在優先地位而忽視人權狀況。

中國回應：停止抹黑

中國政府之前已經就美國的“維吾爾人權政策法案”提出過強烈抗議，對於美方新的人權報告，中國外交部發言人耿爽周四指出，美國國會及行政部門中國問題委員會這個所謂的“委員會”一直戴着“有色眼鏡”，出於自己的政治目的，對中國進行無端指責，毫無客觀性可言，也沒有任何信譽。

耿爽還說，中國政府高度重視保護和促進人權。中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。我們敦促美國有關方面多反省一下自己國內存在的人權問題，停止故意歪曲抹黑中國，停止採取損害中美互信與合作的言行。