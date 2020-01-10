流亡瑞典維族人父母被判處18年監禁

旅居瑞典的新疆維族人托格魯克·海米提本周三被他在新疆的中學同學告知，他六十多歲的父母剛剛被當局判處18年的監禁，他父母是伊利地區的政府機構的退休人員，從未從事任何政治活動。

廣告 繼續瀏覽後續

他向法廣介紹說：“自從我2019年離開新疆前往瑞典申請政治避難之後，我就沒有回過中國，我的父母2014年去土耳其旅行，我們在那裡見了面，回到新疆之後，他們就於2017年1月27日被國保帶到了再教育中心，之後，我在烏魯木齊銀行工作的姐姐也被他們帶走，那是在2018年12月28號，我與他們就從此失去了聯繫，昨天我的一位中學同學打電話告訴我，我的父母被判處了18年監禁。而他們兩人的身體都很差。”

法廣： 中國當局將他們判處１８年的罪名是什麼呢？他們在退休之前從事的是什麼工作？

托格魯克·海米提：我的父親Haimiti Abudureheman 海米提·阿不都熱合曼出生於1954年5 月 ，過去是伊犁州郵電局 幹部，母親Shaadaiti bawudun沙阿獃提·巴吳頓出生於1956年7月，過去工作於伊寧市伊犁飯店。他們並不從事任何政治活動。他們受到判決的原因主要是由於他們２０１４年到土耳其和我會見，同時也是由於我流亡瑞典，他們譴責我參與政治活動。

法廣：您在瑞典參加一些什麼政治活動呢？

托格魯克·海米提：我主要參加一些示威遊行活動，比如說七五紀念日或者十一中國國慶節參加一些示威遊行活動。

世界維吾爾大會組織發言人迪里夏提先生就此評論說： 迫於輿論的壓力，中國政府對外聲稱所謂的再教育營已經關閉，學員們陸續在回家，而根據我們獲得的消息，中國政府正在將那些在再教育營受到政治洗腦的維族人逐步地有計畫的進行重判，他們在再教育營受到折磨之後又被轉入監獄服刑。這就是中國官方所謂學員們陸續被釋放的謊言。