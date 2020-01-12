《南德意志報》：蔡英文贏了，中國輸了

台灣現任總統蔡英文在台灣大選中獲得歷史性勝利，引起德國媒體的極大關注。德國媒體普遍認為，蔡英文能獲得如此勝利，與中國向台灣發出的統一台灣不排除動用武力的威脅有關。蔡英文的勝利意味着台灣人民普遍反對走近中國的對外政策，蔡英文的勝利同時也意味着台灣與大陸的關係還會進一步緊張。

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《南德意志報》寫道，蔡英文贏了，中國輸了。中國不排除武力統一台灣的可能，使台灣大選變成了台灣人民就台灣對大陸政策的全民公投。就在蔡英文把自己表現為維護民主和自由的保障的同時，國民黨候選人韓國瑜尋求重又靠近大陸。剛開始時，情形對韓國瑜很有利。在競選戰中，他把自己表現為來自人民的人。他的民粹主義的許諾使他贏得了高雄。但他到底要和中國走多近，選民們並不清楚。許多國民黨的追隨者希望，對大陸的關係能走向一個新的起點。但台灣人無法想象，在沒有自由和民主權利的前提下，回到大陸的懷抱。據最新民意調查。即便擁有自由和民主權利，即便中國在經濟和政治上達到了台灣的水平，70%以上的台灣人還是不希望和中國融為一體。20到34歲的年輕人甚至有95%反對和大陸的統一。

《海爾布隆之聲報》寫道，台灣大選也被認為是反對中國共產黨對台灣的恐嚇和威脅的投票。自蔡英文四年前上任以來，北京對台灣施加的壓力在增大。一年前，中國黨和國家領導人習近平建議，台灣也可以按照香港的一國兩制模式，回歸大陸。蔡英文再次當選顯示，台灣大部分人拒絕接受習近平的建議。半年來，香港特區抗議浪潮不斷。香港人要求更多的民主。但中國對香港的強硬政策加大了台灣人對中國大陸的抵抗力。很多台灣人認為，面對一個在獨裁體制下進攻性越來越強的中國，蔡英文是民主和自由的保障。