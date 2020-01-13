北京:《人權觀察》負責人被禁入港是他支持示威者的代價

中國外交部發言人1月13日為北京禁止非政府組織《人權觀察》負責人羅斯（Kenneth Roth）入境香港的決定辯稱這是該組織為支持香港示威者應該付出的代價。

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總部位於紐約的《人權觀察》組織負責人羅斯周日宣布，香港當局禁止他入境。他本應該在香港介紹人權觀察組織的年度報告。羅斯說，他本希望在香港把北京對國際社會支持人權的努力越發猛烈攻擊的情況講清楚。

據法新社今天發自北京的報道，中國外交部發言人耿爽今天在記者會上表示，允許或不允許誰入境香港，是中國的主權。此外耿爽還說，“大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動“港獨”分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，也必須付出應有代價。”

美國國會通過支持香港示威者的法案後，中國當局在12月初宣布將對包括人權觀察的美國非政府組織進行制裁，但當時沒有透露制裁的細節。

自去年6個月以來，半自治城市香港因逃犯修例爆發反北京當局的民主派示威持續不斷。示威活動經常附帶暴力衝突。北京當局經常指控外國機構，特別是美國的組織對香港緊張局勢火上澆油。

香港人反逃犯修例的抗爭活動擴大為更大的民主訴求：要求在香港進行真雙普選。示威者還指控北京違反一國兩制，不斷蠶食控制香港。

法新社說，近幾年來，許多大學的學者，研究人員，政治人物，批評中國當局的記者，都被禁止進入香港。