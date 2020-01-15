人權觀察《2020世界報告》：中國政府威脅全球人權

人權觀察14日發表本年度《世界人權報告》，指中國政府視人權為根本威脅其反擊則威脅着國際人權體系。執行長肯尼士・羅斯（Kenneth Roth）指出，中國政府向捍衛人權的全球體系發動數十年來最猛烈攻擊，又指面對中國政府加強鎮壓，香港人前所未見的抵抗，呼籲各國政府採取一致行動，抵抗北京，否則“數十年的人權進步，以及我們的前途，正危在旦夕”。

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今年的主題報告題目是《中國政府威脅全球人權》，報告長達652頁，評鑒近100個國家的人權情況。羅斯在導論批評中國政府依靠鎮壓來維持政權，指習近平政府正實施中國幾十年來最殘酷、最普遍的鎮壓，其行動既鼓勵又獲得全球專制民粹領袖的支持，同時，中國利用經濟影響力，阻止其他國家的批評。

在香港方面，報告提到中國當局及香港政府嚴重侵犯香港在“一國兩制 ”下的有限自由；去年6月至今，反修例引爆的抗爭運動，警方使用過度武力，導致抗爭升高，香港當局又一再拒絕對警察濫權的指控做獨立調查。

報告指，中國政府已建立“奧威爾式高科技監控國家（Orwellian high-tech surveillance state）及精密互聯網審查系統”，企圖達成全面的社會控制；持續在新疆嚴酷鎮壓維吾爾族和其他突厥裔穆斯林，又在西藏持續嚴厲限制言論、集會和宗教自由。同時，持續封殺海外的批評言論，監視各國大學校園的中國留學生，騷擾海外異議人士的國內親屬，審查僑民常用的中國社交媒體平台，並且施展經濟影響力，恐嚇商業機構以至其他國家的政府，屢次脅迫聯合國其他成員國助其維護形象，阻撓針對中國侵犯人權的商討。

即使如此，中國幾乎未曾從那些聲稱捍衛人權的國家嘗到惡果。其中歐盟在英國脫歐的衝擊下，加上民族主義成員國作梗和移民問題導致分裂，很難再對人權問題發出強有力的呼聲。美國總統特朗普更是熱烈擁抱習近平。各國面對中國種種暴行，雖然有提出口頭譴責，卻只有極少數國家會採取具體抵制行動。以往至少有部分國家的政府會通過外交政策來促進人權，現在越來越多領導人不願意這樣做。羅斯認為，面對北京的挑戰，必須拿出嶄新的對策，各國要一致行動，才可以粉碎北京“分而治之”戰略。

羅斯原定周三（13日）在香港發表“人權觀察”年度報告，卻被香港當局禁止入境，發布會要改於美國時間周二在紐約聯合國總部舉行。