世界首富貝佐斯手機遭黑 沙特否認王儲涉案

世界首富貝佐斯的手機遭黑客入侵，私密照片被竊曝光，導致婚姻破裂。調查顯示，沙特王儲WhatsApp賬號向貝佐斯發送的一個視頻被用於入侵和竊取大量信息。此舉被認為是沙特王儲報復《華盛頓郵報》對他的批評。不但殺了該報記者卡舒吉，還迫使老闆貝佐斯離婚。聯合國專家1月22日呼籲對該案展開調查，但利雅得當局斥“荒謬”。

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亞馬遜CEO貝佐斯擁有《華盛頓郵報》。該報沙特記者卡舒吉因為撰寫批評沙特王室的文章，被騙入沙特駐伊斯坦布爾領館殺害。貝佐斯作為《華盛頓郵報》的老闆，也未能躲過暗箭：他在2018年5月1日收到一個來自沙特王儲賬號的MP4視頻，隨後在幾個月內，他手機大量信息被竊，包括他的私密照片被送給八卦小報《國民問詢》(National Enquirer)發表，導致他的婚姻破裂。

兩位聯合國人權委員會報告員卡拉瑪爾（Agnes Callamard）和大衛·凱伊（David Kaye）在一份聲明中提到沙特王儲本-薩拉曼可能參與了監視貝佐斯。上述兩名報告員雖然有聯合國人權理事會的授權，但他們在聲明中沒有以聯合國的名義表達意見。他們針對貝佐斯手機遭黑事件，要求美國政府和其他主管當局對這起事件立即展開調查，特別是要調查沙特王儲個人如何操縱打擊沙特反對派。

沙特駐華盛頓大使館斥責聯合國報告員指控沙特王儲竊取貝佐斯手機的信息是荒謬的，並反過來要求調查澄清這些事情。

此外，對於沙特記者卡舒吉被害案，法新社說，美國中央情報局和聯合國人權委員會特派員卡拉瑪爾都指出，沙特王儲本-撒勒曼直接操縱了該案，但沙特當局堅決否認。