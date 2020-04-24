俄羅斯記者因報道新冠疫情而受死亡威脅

俄羅斯女記者埃琳娜·米拉西娜（Elena Milashina）因報道俄羅斯新冠疫情而受到死亡威脅，她向法新社披露，車臣領導人拉姆贊·卡德洛夫（Ramzan Kadyrov）居然通過社交網絡平台直接對她發出死亡威脅。原因是卡德洛夫對她有關車臣的新冠疫情的報道十分不滿。今年2月，米拉西娜（Milashina）和一名人權律師曾經在車臣格羅茲尼的一家旅館受到襲擊，警方對該事件的調查陷入僵局，警方聲稱無法找到視頻監督錄像，也沒有逮捕任何人。與當年四川汶川大地震之後，艾未未在成都遭警暴的一幕驚人相似。埃琳娜·米拉西娜表示，倘若卡德洛夫對她的死亡威脅是認真的，那麼她“採取任何措施無法都確保自己的生命”。

廣告 繼續瀏覽後續

記者埃琳娜·米拉西娜（Elena Milashina）接受法新社採訪時表示：“為了了解當地的新冠疫情，我看了卡德洛夫 的Instagram直播，我因此當場直接聽到他對我發出的死亡威脅，這一威脅肯定與許多經常對付我的威脅不同，不同於包括來自卡德羅夫的人的威脅，這種威脅更加情緒化，更加具體，這確實是謀殺的威脅。如果這種威脅是真實的並且付諸行動，那我採取任何措施都不可能確保自己的生命 ，這是不可能的。

埃琳娜·米拉西娜（Elena Milashina）此前曾受到死亡威脅。但是他們從來沒有如此直接或無恥。俄羅斯南部車臣人卡德羅夫（Kadyrov）對她關於冠狀病毒的新聞報道感到不滿，本月在社交媒體上毫不含糊地呼籲對記者施暴。 車臣的長期觀察員葉卡捷琳娜·索基里亞斯卡亞（Ekaterina Sokirianskaia）說：“一旦了解了這種病毒的嚴重性，卡德羅夫便決定一如既往地採取嚴厲措施和恐嚇。”

克里姆林宮認為，現年43歲的卡德羅夫為該地區帶來了穩定。但是人權組織認為，這是以犧牲包括法外謀殺和綁架在內的可怕虐待為代價的。

車臣共和國公開的統計數字是347例冠狀病毒病例和6例死亡，但觀察家擔心這個數字更高。整個俄羅斯目前有6萬多起案件，造成550多人死亡。卡德羅夫對危機的一些回應反映了他一貫的作風。當車臣人抱怨美髮師被關門時，他用剪髮機出現在視頻中，笑着說：“我們所有的美容院都關門了，就像我們的祖先一樣，我決定剃光頭！”卡德羅夫曾說過，破壞隔離的人應該被“殺害”，把沒有自我隔離和感染他人的車臣人比作應該埋在坑裡的“恐怖分子”。

當被問及卡德羅夫時，普京總統的發言人德米特里·佩斯科夫說，車臣領導人的反應“與眾不同”。 -他認為這是“情感”的言論，並說是由於史無前例的大流行，這是可以理解的。

俄羅斯民間社會中有100多位人士呼籲對米拉西娜（Milashina）進行國家保護，並展開調查，歐洲外交官，主要國際人權組織和新聞自由監察員對此表示贊同。歐洲和中亞人權觀察組織副主任塔尼亞·洛希納（Tanya Lokshina）表示：“克里姆林宮以COVID-19危機為借口，使卡德羅夫得以通過明顯的死亡威脅。”

今年2月，米拉西娜（Milashina）和一名人權律師在格羅茲尼的一家旅館受到襲擊後，警方對該事件的調查陷入僵局，安全攝像機鏡頭丟失，沒有逮捕任何人。她說：“在我和卡德羅夫之間，莫斯科將選擇卡德羅夫。”