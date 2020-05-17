美國華生髮起6.4聯署 要求政制選擇等自由.

「六四事件」31周年下月來臨，一名在美的中國留學生髮起聯署，指爭取民主的「六四」事件發生至今，中國的民主化前景依然黯淡，期望年輕華人一道爭取民主自由，公開信呼籲中國透過公投讓中國人選擇政制，又支持港人的民主抗爭運動和台灣獨立。聯署信主張，不承認中共的合法執政地位，亦不會服務於中國的黨政機構。

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這個名為《六四三十一年：致華人學生的一封信——我們選擇的權利》的聯署，由翻牆了解六四事件、去年8月才到美國留學的孔志豪發起，接近四千字的公開聯署信訂明，凡是認同民主自由價值觀的華人青年學生就是信中的「我們」，亦是聯署行動的團結目標，而非中共。

公開信前言便指出，三十一年前在北京街頭倒在解放軍槍口下的學生成了中國提也不能提的話題, 民主自由在中國成了粗鄙可笑的名詞，中國公民從出生就失去了選擇的權利，「我們」想要改變這一切，這既要繼承六四的勇敢抗爭精神, 又要提高自身的民主思想境界和與集權當局的鬥爭技巧。

公開信評價中國體制時指出，中國在改革開放後的經濟建設是得人心的，但中共的體制是永遠不會為市民爭取包括言論、出版、結社、結黨、新聞自由等在內的民主權利；公開信要求給予公民選擇政制的權利，指中共聲稱執政是 “歷史和人民的選擇”只是1949年的事，但民主權利的讓渡不可能是一次性的，故要求有 “選擇的權利”，包括選擇國家的執政黨, 政治體制, 大政方針，以致國旗樣式、軍隊規模和經濟所有制形式，而更根本的選擇，是要「選擇是否還要進行代議制, 至少在這一根本問題上要進行一次全民參與的直接投票」。

公開信亦特別談及香港和台灣，表明台灣並非中國一部分，多數中國人對台獨的仇恨是教育出來的，「我們認為台灣是主權國家，並支持台灣獨立」。至於香港，在中共的獨裁本性下，只要威脅到中共統治，便會被鎮壓，但「香港的民主運動與我們的民主訴求志同道合, 因此我們支持香港市民英勇的民主抗爭運動。

公開信最後以宣言形式向聯署者提出六點主張，包括向六四事件中死難的學生和教師致敬、不承認中共的合法執政地位、不為中國的黨政機構服務、以中國的民主化事業為己任，以及積極宣傳民主思想和索取民主權利。

孔志豪：支持者多 責罵者少

發起聯署的孔志豪( kong89@purdue.edu)向本台表示，聯署發起三天內，已收到168名海內外，包括來自澳洲的年輕學生、學者和工程師的聯署，會在下月1日總結聯署人數。他指出，發起聯署後，至今未收到中共官方的打壓，亦不害怕，因為早已有心理準備，料對方「不能把我怎麼樣」。

在印第安納州普渡大學就讀的孔志豪又說，發出公開信後，有當地的中國留學生指罵他，不滿他反對中共；但亦有人支持和贊成他，他覺得，支持和讚賞他的較多。

1995年出生的他雖沒有親歷六四事件，但他在初中時已透過自由門等翻牆軟件接觸外間信息，從而得知六四事件，並曾與要好的朋友談論事件，有強烈願望為「六四」做點事，但這在國內基本不可能，所以在來美第一個六四事件紀念日即將到臨的日子，在海外民運人士的協助下發起聯署。

這是中國留美學生第二次就六四事件發出公開信，2015年5月，美國喬治亞大學留學生古懿曾發表《六四26周年致國內同學的公開信》，呼籲中國國內的年輕學生了解六四及中共惡政真相，引發巨大反響。

六四事件發生在1989年，中共前總書記胡耀邦當年逝世，悼念活動演變成大型學運甚至是民運，中共其後在6月4日凌晨實行血腥震壓。