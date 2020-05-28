美眾議院也通過《維吾爾人權政策法案》 交由總統簽署

美國眾議院周三（5月27號）以壓倒性票數通過《維吾爾人權政策法案》，將其遞交至特朗普辦公室。這項法案要求美國總統點名、制裁負責虐待及監禁維吾爾族人的中國官員，總統簽署後生效。

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該法案在眾議院得到了兩黨的支持，以413票對1票獲得通過。肯塔基州共和黨眾議員托馬斯·馬西(Thomas Massie)是唯一反對該法案的議員。 美國立法程序規定，法案經參眾兩院通過後，將送交總統簽署後生效。總統共有10天考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案會在10天後自動生效。

法案表示，自2014年來，中國政府將超過100萬維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數民族人監禁在“集中營”。根據遭監禁人士證詞，他們遭受虐待、虐打、強制灌輸政治理念，並被剝奪宗教、文化及語言自由。

該法案要求美國總統，在生效180天內及往後至少每年，須點名負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員等外國人士，並透過凍結在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等措施予以制裁。法案將迫使特朗普對新疆的中共最高官員陳全國實施制裁，並授權情報部門出具一份參與建設、運營拘禁營的中國公司名單。 此外，法案也要求總統譴責中國虐待維族人士行徑，並要求北京立即關閉“集中營”；國務卿則須向國會提交報告，詳述新疆維吾爾自治區人權侵犯狀況。

美國民主黨眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)指出，“通過這項壓倒性的兩黨立法，美國國會正在邁出堅定的一步，以反擊北京對維吾爾人可怕的人權侵犯行為，”。她還說，“必須繼續敲響鼓聲，不管是在眾議院，還是國務院或其他多邊機構，只要我們能做到的，就必須繼續敲響鼓聲，曝光北京對維吾爾人的侵犯行為。”

美國參議院在本月早些時候也全票通過了這項由佛羅里達州共和黨參議員馬爾科·盧比奧(Marco Rubio)發起的法案。

據<紐約時報>>報道，美國國會兩黨在持續一年的不懈努力之下最終促使該法案通過，其中的對華鷹派人士尤其出力頗多，他們對特朗普政府不願意懲罰中國侵犯人權的行為感到沮喪。國會對法案的通過反映了對北京針對維吾爾穆斯林進行殘酷運動予以懲罰的廣泛支持。

對國際社會，新疆是鎮壓或關押百萬維族等穆斯林的大型監獄。對中國政府來說，新疆是反恐行動的典範。中國一直強烈否認關於新疆拘禁營的報道，將這些地方描述為職業技能培訓設施，並譴責外國的相關報道是對中國反恐行動的抹黑。