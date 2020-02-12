美德情報機構被曝光控制瑞士加密公司 竊取120國機密通訊

美國、德國與瑞士媒體報導，美國和德國情報部門在數十年間，通過控制瑞士加密通訊設備公司Crypto AG，大量搜集全球約120國政府的最高機密通訊情報。美國中情局目前未就這些報導的內容加以置評。

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法新社2月11日引述華盛頓郵報、德國電視台ZTE、瑞士公營廣播電視台SRF報導指出，第二次世界大戰之後到本世紀初，瑞士通訊加密公司Crypto AG替大約120國提供編碼通訊裝置，伊朗、南美多國政府、印度與巴基斯坦都是他的服務對象。



但那些政府有所不知的是，這個瑞士公司Crypto AG的幕後老闆竟是美國中央情報局（CIA）以及德國聯邦情報局（BND）。這兩個機構對Crypto裝置動手腳，讓裝置可輕易被破解，進而解讀資料。



華盛頓郵報表示，中情局內部有這個最高機密計畫的沿革史機密檔案，其中點名了監督此項行動的中情局高層官員，以及負責執行的Crypto的主管。



檔案還指出，Crypto靠着讓西方情報機關取得客戶機密，賺進數以百萬計美元。



其實Crypto早就為人所懷疑，數十年前的文件即有影射，但從未獲得證實。報導也指出，儘管使用Crypto產品的國家不少，但西方的最大敵人，包括俄羅斯和中國，卻從來不是Crypto的客戶。



總部設在瑞士祖格（Zug）的Crypto據報已於2018年分拆為兩家公司，瑞士客戶業務仍留在瑞士，但國際業務以及公司名稱由瑞典投資人林德（Andreas Linde）接管。



分拆後的瑞典公司Crypto International在官網發布聲明說，今天的新聞報導“讓人痛心”。聲明說，“我們與美國中情局或德國聯邦情報局沒有關係，從來就沒有關係。我們正在評估狀況，了解事情全貌後會有評論。”

