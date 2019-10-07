科斯塔領導的社會黨獲贏葡萄牙議會選舉

葡萄牙周日（10月6日）舉行議會選舉。據官方對近乎所有選票的計票結果，現任總理科斯塔（Antonio Costa）領導的葡萄牙社會黨以明顯優勢獲勝，但未獲得議會多數議席，將聯合其他黨派重組連任政府。

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在21個參選政黨及聯盟角逐的議會230個席位中，科斯塔領導的葡萄牙社會黨獲得106個席位，比上次選舉增加21席。但距離116席的多數席位仍差4席。主要反對黨社會民主黨的得票率為28.6%，贏得至少77席。

據本台駐里斯本特派記者Darcy發來的報道，科斯塔必須聯合其他黨重組政府，目前尚未確知他是否會在下一個四年任期內繼續聯合激進左派，在此次選舉中席位減少的葡萄牙共產黨尚未最終表態，而排名第三的左翼黨團組則表示希望更新與社會黨的結盟協議。

科斯塔是出生在葡萄牙的印度裔，最早從事律師，34歲被任命為國會事務部長，後任司法部長、內政部長、里斯本市長等職，曾短暫在歐洲議會任職。法新社的評論指，58歲的科斯塔在此次葡萄牙議會選舉的勝利，再次顯示他是歐洲少數幾個具有實力的左翼社會黨領導人之一。科斯塔在過去四年任職總理期間表現不俗，葡萄牙經濟強勁復蘇，增長率由2014年的0.2%提高到2018年的2.1%。

法新社報道援引里斯本大學一位專家Marina Costa Lobo指，科斯塔“非常務實”，“是一個出色的談判者”和“天生的政治家”。