2019年諾貝爾生理學或醫學獎揭曉 3位英美科學家獲獎

2019年諾貝爾生理學或醫學獎在周一揭曉：美國科學家威廉·凱林（William G Kaelin， Jr），英國科學家彼得·拉特克利夫爵士（Sir Peter J Ratcliffe）和美國科學家格雷格·塞門紮（Gregg L. Semenza）共同獲獎。他們的獲獎理由則是，發現了細胞如何感知以及對氧氣供應的適應性。

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2019年諾貝爾獎得主名單從7日開始陸續公布。隨後幾天將依序公布諾貝爾物理學獎、化學獎、文學獎、經濟學獎以及和平獎的得主。受醜聞影響，2018年的諾貝爾文學獎推遲到2019年頒發，這是該獎項70年來首次停頒。物理獎和化學獎由瑞典皇家科學院評定，生理或醫學獎由瑞典皇家卡羅林醫學院評定，文學獎由瑞典文學院評定，和平獎由挪威議會選出。經濟獎委託瑞典皇家科學院評定。每個授獎單位設有一個由5人組成的諾貝爾委員會負責評選工作，該委員會三年一屆。

在當天首先被公布的諾貝爾生理學或醫學獎獲獎名單中，自1901年首個獎項被頒發至今，這一在國際社會中具有廣泛影響力的獎項已走過118個年頭。而在歷史上的216名諾貝爾生理學或醫學獎的獲獎者中， 12人是女性。其中，美國細胞遺傳學家麥克林托克（Barabara McClintock）是唯一一個由單個人獨得該獎項的獲獎者。最近一次獲得該獎項的女科學家是來自中國的屠呦呦。

作為今年諾貝爾生理學或醫學獎的得主，英國科學家拉特克利夫，美國科學家凱林和塞門紮發現了，細胞如何感知以及對氧氣供應的適應性。由於他們的工作，人類對於不同氧氣水平將如何調節一些基礎性生理機制有了更加深刻的認識。他們的研究開創性地發現揭示了生命最重要的適應過程之一的作用機制。而氧氣感知與很多疾病的發生存在緊密聯繫。他們為人類了解氧水平如何影響細胞代謝和生理功能奠定了基礎。他們的發現也為抗擊貧血、癌症和許多其他疾病的新策略鋪平了道路。

據悉，目前在大量的醫學實驗室和製藥公司內，研究人員正將注意力集中在開發相關藥物，用於在疾病的不同階段去激發，或者抑制這一氧氣感知機制。

這3位獲獎者的相關信息：凱林1957年出生於美國紐約，之後於杜克大學獲得碩士學位。他在約翰·霍普金斯大學以及波士頓的丹娜 法伯癌症研究院接受了內科與腫瘤學方面的專業訓練。他在丹娜 法伯癌症研究院還建立了自己的獨立實驗室並於2002年作為全職教授加盟哈佛醫學院，並從1998年開始擔任霍華德·休斯醫學研究所研究員。

拉特克里菲爵士1954年出生於英國蘭開夏郡，此後他進入英國劍橋大學岡維爾與凱斯學院攻讀醫學，並在牛津大學接受腎臟學方面的專業訓練。他在牛津大學擁有自己的獨立研究團隊，並在1996年成為全職教授。他目前擔任倫敦弗朗西斯·克里克研究所臨床研究部主管，牛津大學目標發現研究所主管，同時也是瑞典路德維格癌症研究所成員。

塞門紮1956年生於紐約，在哈佛大學獲得生物學學士學位，隨後在賓夕法尼亞大學醫學院獲得了碩士與博士學位，並受訓成為一名兒科專家。他在約翰·霍普金斯大學接受博士後訓練，並在那裡建立起一個獨立研究組。1999年，他成為約翰·霍普金斯大學全職教授，並從2003年開始擔任該校細胞工程研究所血管研究項目主管。