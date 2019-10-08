聯合國預算陷入赤字 被迫縮減運作

根據聯合國秘書長古特雷斯在寫給聯合國全體會員國的一封信指出，聯合國行政運作的預算在九月底呈現2.3億美元的赤字。至今，聯合國只收到70 %會員國按規定繳納其經常帳會費。為了確保能支撐到今年底聯合國領薪人員的薪資開支，該機構必須採取功能減縮運作方式。

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古特雷斯指出，聯合國經常性賬戶預算至月底將用光最後的餘額，為了確保今年底還能支付聯合國領薪人員薪資，已經採取措施。這是法新社獲得的這封針對37000名員工信件的內容。

為了限制上個季度的開支，古特雷斯提到可能推延各種大型集會及大小會議，並重新審視降低所提供的服務。這項指示也指出，公務出差也限制在那些最主要的項目，延後採購及服務項目，以及節約能源。

聯合國的經常帳預算將近50億歐元。古特雷斯在提到這些財務問題時說：“至今為止，對於2019年已註冊活動所需的一般預算總額，會員國只繳了70 %。”他還說明：“10月4日已經寫信給各會員國，向他們解釋，以經常賬戶預算來支出的活動已進入危機階段。”

根據一名匿名的聯合國負責人向法新社指出，古特雷斯今春已向會員國要求可以增加行政基金，好讓經費寬裕些，俾能避免危機，但他們拒絕了。

聯合國2018至2019為何經費是與日常行政經費分開的，約54億美元，美國負擔22 % 。

古特雷斯在此信中指出，“最新分析指出，成員國對於經費的狀況要付最大責任。”他並隱晦地提到那些未繳費用及遲繳導致財政危機的國家，但未透露任何資料可讓人得知那些欠款國家的名字。