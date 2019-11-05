美國將朝鮮列入支恐名單 平壤稱此舉阻礙無核化談判

平壤今天猛批美國將朝鮮列入2018年支持恐怖主義黑名單。朝鮮外務省表示，此舉再次表明美國依然如故地推行敵視朝鮮的政策，此一立場將阻礙雙方的無核化談判。

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據朝中社說，朝鮮外務省發言人11月５日向該社表示，美國國務院11月1日公布的“２０１８年國別恐怖主義報告”再次詆毀了朝鮮。這份報告“充斥種種虛偽和捏造，是對朝鮮的嚴重政治挑釁。朝鮮予以譴責和全面駁回”。朝鮮的一貫立場是反對一切形式的恐怖主義及對其任何支持。

朝鮮外務省發言人說，在朝美對話處於僵局的敏感時期，美國企圖繼續把“支恐國家”的帽子扣到朝鮮身上，是對對話夥伴 朝鮮的侮辱和背叛。該發言人警告說，由於美國採取這種態度和立場，朝美對話之窗漸漸變得狹窄。

另據路透社報道，朝鮮這番批駁是在美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉(David Stilwell)將到訪韓國之際發出的。不過，美國官員並未詳細描述史達偉的日程，但表示，他將會討論美韓聯盟的牢固性及兩國在外交政策方面的合作。

美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩6月份同意重啟無核化談判，此後朝鮮和美國官員在10月份進行了首次會晤，但以失敗告終，朝鮮特使說美國未能表現出靈活性。