改變對以色列關鍵政策 美國不再認為以在約旦河西岸定居點有違國際法

美國國務卿蓬佩奧周一（11月18日）宣布，美國將不再認為以色列在約旦河西岸的定居點違反國際法。這一改變打破美國延續40年的傳統外交政策，再次與國際共識相左，以色列隨即表示讚揚，而巴勒斯坦則予以譴責。

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這是特朗普政府繼此前宣布單方面承認耶路撒冷為以色列首都、承認以色列對有爭議的戈蘭高地擁有主權之後，對以關鍵外交政策再次做出改變。蓬佩奧周一向媒體說，經過詳細研究各方法律辯論，認為“以色列建立民用屯墾區本身並不違反國際法”。

法新社報道指，美國目前政策至少在理論上是基於1978年的一項法規，該法規認定在該區域建居民點不符合國際法規定。以色列自1967年在這一巴勒斯坦領土建定居點的做法被聯合國及國際社會大多數視為非法，是有損巴以和平的主要障礙。

蓬佩奧周一的講話顯示認為1978年的這一認定已經過時。蓬佩奧說，“宣稱建居民區違反國際法的舉動未能推動和平”，也不能預判約旦和西岸的“最終地位”。

特朗普政府的這一改變被認為是對主張部分吞併定居點區的內塔尼亞胡的一個有力支持，將有助於他對抗在國內最大對手甘茨（BennyGantz），會使甘茨目前艱難的組閣更加困難，甘茨組閣最後期限即將在兩天後截止。

巴勒斯坦方面則抗議譴責華盛頓無權也無資質廢除國際法規定，無權使以色列定居點合法化

同時歐盟方面對此迅速做出表示，重申歐盟堅持的“明確”“一貫”立場，即“根據國際法，所有定居點建設都是非法的、並破壞雙方解決方案前景和持久和平”。

報道指，特朗普政府自2017年以來明顯增加對以色列的支持， 對猶太人建定居點敏感問題態度更加靈活，美國駐耶路撒冷大使戴維·弗里德曼甚至說，以色列“有權”吞併被佔領西岸的“一部分”。同時，華盛頓停止了對巴勒斯坦人的所有援助，巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯則表示不再將美國視為和談可能的調解人、甚至是對話方，並已結束與美方的所有接觸。