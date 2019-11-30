世界氣候大會在即 各地「周五為未來而戰」示威

為期12天的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議將於下星期在西班牙展開，世界各地為氣候呼喊聲音增高。11月最後一個星期五被多個主題徵用，其中引人關注是歐亞地區民眾為氣候議題在黑色星期五提「周五為未來而戰」上街示威。各地民眾要求聯合國及各國政府採取行動對抗地球氣候變暖。

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據法新社報道說，歐亞示威者上街在氣候峰會前籲當局對抗暖化。

全球有成千上萬示威者今天走上街頭，歐洲和亞洲佔多數，期望在聯合國氣候峰會展開的數日前，向全球領導者施壓，呼籲當局採取行動對抗全球暖化。

有抗議民眾舉着看板寫着「一個地球，一場抗爭」和「海平面在涌升，我們也湧入街頭」。數以千計的群眾聚集在柏林布蘭登堡大門參與最新一場「周五為未來而戰」（Fridays for Future）抗議行動，受16歲瑞典環保少女格蕾塔桑伯格先前發起的同名運動啟發。

「周五為未來而戰」運動表示，德國各地超過500座城市，總共有約63萬人上街示威。德國警方表示，光是漢堡就聚集3萬人左右，大多是年輕人，而慕尼黑則集結1萬7000人，他們為了平均地表溫度逐漸上發出警告。

法新社說，格蕾塔桑伯格正搭乘帆船橫渡大西洋，並在推特上傳她舉着寫有「為氣候罷課」標語看板的圖片。

這次示威浪潮席捲全歐洲，不過規模仍小於9月「氣候大罷課」的規模。當時籌辦方表示，全球各大城市約400萬人佔據街頭。

據報道，為期12天的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）將於下周展開，目標是鼓勵各國政府減少溫室氣體排放和對抗氣候變遷。這次COP25主辦城市馬德里今天有約1700名示威人士參與。