歐佩克石油產量下降 引發市場關注

據路透社報道，石油輸出國組織歐佩克11月石油產量下降，因安哥拉產量下滑，且沙特在沙特阿美首次公開發行前進行限產以支撐市場。訪查結果顯示，由14個成員國組成的歐佩克本月平均產量為2,957萬桶/日。這比10月修正後的數據減少了11萬桶/日。

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訪查顯示，沙特在9月煉油設施遇襲後恢復了正常供應，但目前的產量仍遠低於歐佩克牽頭簽署的限產協議中規定的水平。歐佩克將於12月5日召開會議審議該協議，同一天，沙特阿美將宣布最終沙特阿美定價。

由歐佩克及其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+同意從今年1月1日起減產120萬桶/日。其中歐佩克的減產份額約為80萬桶/日，由11個成員國承擔，伊朗、利比亞和委內瑞拉不必受此約束。

OPEC+預計將在12月5-6日的政策會議上延長執行限產協議。OPEC代表曾表示，由於預計2020年石油供應將過剩，OPEC+可能會討論進一步減產。一位歐佩克代表稱，“最少也會延長執行限產協議。”

安哥拉的產量已經遠低於歐佩克減產配額要求，這主要歸因於產量的自然下降和缺乏可開發的新油田，而非自願減產。調查發現，沙特11月產量為985萬桶/日，較10月減少5萬桶/日。歐佩克第二大產油國伊拉克的產量略有下降，但仍繼續超出其配額。調查發現，尼日利亞產量一直高於其在歐佩克的產量配額，11月該國仍是如此，儘管其本月產量已經小幅下降。

在產量增加的國家中，科威特以增幅7萬桶/日居首，產量達272萬桶/日，正好是其配額水平。厄瓜多爾產量也有所增加，該國10月因反對政府緊縮措施導致的抗議活動使幾處油田被迫關閉，產量因此下降。委內瑞拉11月因出口增加，產量小幅提升。此前因美國對其國家石油公司實施制裁，導致該國石油產量長期下滑。