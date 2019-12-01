又一屆世界艾滋病日 距離消滅病毒任重道遠

今天是聯合國倡導的世界艾滋病日。在世界艾滋病日之際，聯合國強調社區組織在與艾滋病毒作鬥爭中的重要作用，並呼籲全球作出新的努力。

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在世界艾滋病日（12月1日）之際，聯合國秘書長說：“如果我們要像我們在可持續發展目標中所承諾的那樣，即在2030年前消滅艾滋病的流行，我們必須不懈地採取行動。” 據聯合國說，聯合國，各國政府，民間社會和其他合作夥伴正在共同努力，以擴大獲得保健服務的機會並預防新的艾滋病毒感染。

到2018年，超過2300萬艾滋病毒感染者正在接受治療。古特雷斯說：“全球的社區組織在這方面起着領導作用。”

這些組織幫助受影響的人捍衛自己的權利，促進獲得社會服務和衛生服務，並幫助他們免受歧視，也確保這些服務使最弱勢和邊緣化的人受益。聯合國還希望能修改歧視性法律。聯合國秘書長寄希望社區組織有所作為。

據聯合國說，並不是所有需求都能得到滿足。儘管目前有3800萬人（創紀錄的人數）感染艾滋病毒，但用於防治該流行病的資源去年卻減少了10億美元。

對於聯合國艾滋病規畫署執行主任溫妮·拜亞尼瑪（Winnie Byanyima）而言，社區的組織是我們終結艾滋病的最大希望，“因為社區自開始以來就一直在與艾滋病作鬥爭。”

聯合國敦促各國政府承責。聯合國艾滋病規畫署也呼籲各國政府創造良好條件。據艾滋病規畫署負責人說，婦女和許多其他人的無數貢獻永遠無法取代政府的責任。她說：“各國致力於確保至少30％的艾滋病相關服務由社區組織提供。” “他們還同意將所有艾滋病毒資金的6％分配給社區動員，以促進人權並修改防止消除艾滋病的法律。”據溫妮·拜亞尼瑪說：“有了社區組織的開創投入，政府履行諾言，我們就將可能結束艾滋病。”