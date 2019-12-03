北約峰會紀念成立70周年+抱怨爭吵

北約峰會今明兩天（12月3-4日）在英國召開。今年是北約成立70周年。這場峰會頭一天，不乏爭吵和抱怨。特朗普抱怨歐洲少繳北約會費，同時批馬克龍有關北約腦死亡的說法是對北約很大的侮辱。馬克龍則表示承擔這個說法不變，並指控埃爾多安與ISIS共同工作…

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馬克龍今天表示，他堅持有關北約腦死亡的說法不改。土耳其在沒有通知北約盟友的前提下，派兵進入敘利亞北部，打擊那裡的西方盟友庫爾德武裝。馬克龍認為此舉說明北約已腦死亡。

今天在峰會召開前夕，英法德土4國首腦在倫敦討論敘利亞問題，希望法土領導人在峰會之前捅破膿包。結果馬克龍與埃爾多安激烈爭吵。馬克龍說，土耳其正在打擊的庫爾德人是與法國和西方並肩作戰打擊ISIS的盟友。馬克龍還指控安卡拉有時用ISIS當中介，與ISIS共同作戰。埃爾多安曾反罵馬克龍才是“腦死亡”。

特朗普今天在北約峰會發表講話，他當著北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）的面，批評馬克龍有關北約腦死亡的言論是非常侮辱性的言論。他說，對北約其他28國和工作卓越的秘書長斯托爾滕貝格說這個話，是非常非常壞的。他還說，法國比任何國家都需要北約，所以說這樣的話對法國是非常危險的。

特朗普被視為本次北約峰會的重量級不明飛行物。他上任以來，對北約盟友念茲在茲只有一個要求，那就要求歐洲和加拿大增加分攤北約的軍費，他特別敦促德國增加軍費支出。特朗普去年在布魯塞爾與德國總理默克爾見面時，批評德國不但長期嚴重少繳北約會費。而且大量購買俄羅斯天然氣，等於間接幫助俄羅斯增強軍力。

北約成員國在2014年承諾要在未來十年將北約軍費增加到本國GDP的2%。其中9國在今年達到目標；法國預訂2025年達標；德國離目標還很遙遠。

在化解俄羅斯與烏克蘭危機方面，馬克龍與特朗普會談後，在共同記者會上說，為了減少與俄羅斯的衝突，應該與俄羅斯展開戰略對話，但前提是不能天真。他說，建立戰略對話是推動解決俄羅斯與烏克蘭危機的先決條件。