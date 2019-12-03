【視頻】2019金球獎： 梅西創紀錄第六次獲獎

2019年《法國足球》金球獎頒獎典禮12月2日晚間在巴黎舉行。阿根廷球員萊昂內爾 梅西力壓範戴克和C羅再次獲獎。這使他超過了5次獲獎的C羅，創下該獎設立以來六次獲獎的新紀錄。美國女足世界盃冠軍球員梅根·拉皮諾不出預料獲女足金球獎。

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今年的金球獎評選，32歲的阿根廷球星梅西最終超過荷蘭人、後衛球星範·迪克、葡萄牙球星克里斯蒂亞諾·羅納爾多（C羅）及塞內加爾前鋒薩迪奧·馬內獲獎。

梅西因在今年賽季中個人出色的表現，獲西甲聯賽最佳射手和最佳傳球手，在共28場比賽中貢獻30個進球和9個助攻，是巴塞羅納俱樂部隊最具決定性的球員。

在周一的頒獎儀式前，《法國足球》雜誌用倒數方式公布30人排名，前10名則在現場揭曉。

法國球員中排名最前的是姆巴貝，排名第六。

在女子比賽中，2019年美國女足世界冠軍梅根·拉皮諾（Megan Rapinoe）不出意外獲得女足金球獎。

周一的頒獎也同時頒發了金球獎的另外兩個獎項：科帕獎（最佳新秀獎）和雅辛獎（最佳守門員獎）。其中科帕獎以法國首位金球獎得主科帕命名，評選範圍是21歲以下年輕球員。尤文圖斯球員Matthijs de Ligt獲得今年科帕獎。雅辛獎是今年新設獎，利物浦足球俱樂部巴西籍守門員Alisson Becker獲得該獎。