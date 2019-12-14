美太平洋艦隊司令稱中國在南海武力看不出有減少

美軍太平洋艦隊司令阿奎利諾表示，看不出來中國在南海有任何減少軍事武力的跡象，在他看來，中國建設這些島嶼只有一個目標，就是把南海軍事化。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道說，阿奎利諾昨天在曼谷記者會表示，中國近幾十年來在南海島嶼建造基地，部署防空和反艦導彈系統以及雷達干擾設備，他看不出來中國在南海有任何減少軍事武力的跡象。他表示，希望中國的行為符合國際法，並維持而非阻撓印太區域的自由和開放；不管中國共產黨說了什麼，在他看來，中國建設這些島嶼只有一個目標，就是把南海軍事化。

阿奎利諾也指出，美國和中國有競爭，但這並不代表衝突，美國船艦在南海，和中國以及其他國家的船艦會很靠近，因此美國希望互動是安全的，這些是美國為了避免衝突做的事情。

阿奎利諾認為，美國和中國的競爭來自於兩國在意識型態的分歧，當美國談到和理念相近國家共享的價值觀時，指的是選擇政府的自由和平等權利，美國會繼續和夥伴國家合作，分享這些價值觀。他相信，基於這些價值觀建立的夥伴關係的力量，可以確保這個區域維持安全。他指出，美國獲得這個區域很多國家的支持，這些國家追求繁榮、自由航行以及獲取資源的自由，因此大家會看到越來越多國家公開反對中國共產黨實行的某些政策。

美聯社也報道，阿奎利諾在曼谷舉行的一次新聞發布會上說，中國在南中國海有爭議海域構建人工島礁，其目的是投射其軍力。他說，除了部署防空和反艦導彈系統以及雷達干擾裝備以外，中國最近還在一些人造島礁的跑道上起降轟炸機。